【開發者注意】Google Play Store實施新政策　程式申請上架前需經過至少20人測試

▲ Google宣布已於App商店Play Store實施新政策，要求所有新開發者均需要完成帳號身份驗證，而且程式上架前，必須要經過至少20人的進行測試。

每年有成千上萬的新應用程式（App）上架，為了避免不法份子乘機混入其中，保障用戶免受攻擊，Google宣布已於App商店Play Store實施新政策，要求所有新開發者均需要完成帳號身份驗證，而且程式上架前，必須要經過至少20人的進行測試。

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Google表示，新政策現已實施，所有11月13日或以後建立Google Play個人開發者的帳號，必須進行身份驗證，而且在程式在Google Play Store上架前，必須先透過至少20人、經過14天以上時間完成封閉測試，而參加測試的人必須主動要求加入測試。

完成測試後，開發者才可申請審核上架。Google會在審核過程詢問相關問題，藉此確認App本身用途、測試情況，以及相關準備程度。

另外，Google亦要求2023年9月以後提交申請的開發者完成帳號驗證，並且與企業徵信業者鄧白氏 （Dun & Bradstreet）發行D-U-N-S環球編碼作為驗證，用作確認公司正式名稱、地址、電子郵件、電話號碼、公司規模、組織類別，以及網址、銀行帳號資訊。

至於之前已經申請的開發者帳號，Google接下來也會要求完成驗證，否則從2024年4月1日起，Google將移除所有App及開發者帳號關聯資訊。

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責任編輯：曾曉汶

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