  • 22°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開發者注意】Google Play Store實施新政策　程式申請上架前需經過至少20人測試

科技 18:15 2023/11/14

分享：

分享：

Google宣布已於App商店Play Store實施新政策，要求所有新開發者均需要完成帳號身份驗證，而且程式上架前，必須要經過至少20人的進行測試。

每年有成千上萬的新應用程式（App）上架，為了避免不法份子乘機混入其中，保障用戶免受攻擊，Google宣布已於App商店Play Store實施新政策，要求所有新開發者均需要完成帳號身份驗證，而且程式上架前，必須要經過至少20人的進行測試。

【官方認證】Google公布首批安全認證VPN App　8款程式上榜（附名單）

【AI監管】Google Play更新開發者政策　明年起AI App禁生成受限內容

Google表示，新政策現已實施，所有11月13日或以後建立Google Play個人開發者的帳號，必須進行身份驗證，而且在程式在Google Play Store上架前，必須先透過至少20人、經過14天以上時間完成封閉測試，而參加測試的人必須主動要求加入測試。

完成測試後，開發者才可申請審核上架。Google會在審核過程詢問相關問題，藉此確認App本身用途、測試情況，以及相關準備程度。

另外，Google亦要求2023年9月以後提交申請的開發者完成帳號驗證，並且與企業徵信業者鄧白氏 （Dun & Bradstreet）發行D-U-N-S環球編碼作為驗證，用作確認公司正式名稱、地址、電子郵件、電話號碼、公司規模、組織類別，以及網址、銀行帳號資訊。

至於之前已經申請的開發者帳號，Google接下來也會要求完成驗證，否則從2024年4月1日起，Google將移除所有App及開發者帳號關聯資訊。

【Google用戶注意】Google下月起　刪除閒置兩年用戶（附解決方法）

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及竉主感安心
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【向蘋果施壓】Google再出招　聯同歐洲電訊商迫Apple支援RCS即時通訊
2023/11/09
【向蘋果施壓】Google再出招　聯同歐洲電訊商迫Apple支援RCS即時通訊
【AI競賽】Google AI搜尋生成體驗擴展至120多個地區　香港依然冇份？
2023/11/09
【AI競賽】Google AI搜尋生成體驗擴展至120多個地區　香港依然冇份？
【Google AI】Google推廣告生成AI工具　主製購物廣告圖
2023/11/08
【Google AI】Google推廣告生成AI工具　主製購物廣告圖
【Google動向】Gboard輸入法測試新功能　直接複製圖片文字
2023/11/03
【Google動向】Gboard輸入法測試新功能　直接複製圖片文字

你可能感興趣

【向蘋果施壓】Google再出招　聯同歐洲電訊商迫Apple支援RCS即時通訊
15:03 2023/11/09
【向蘋果施壓】Google再出招　聯同歐洲電訊商迫Apple支援RCS即時通訊
【AI競賽】Google AI搜尋生成體驗擴展至120多個地區　香港依然冇份？
13:57 2023/11/09
【AI競賽】Google AI搜尋生成體驗擴展至120多個地區　香港依然冇份？
【Google AI】Google推廣告生成AI工具　主製購物廣告圖
14:05 2023/11/08
【Google AI】Google推廣告生成AI工具　主製購物廣告圖
Google Google Play 網絡保安 手機Apps 移動裝置 科技產品

下一篇文章

【遊日注意】「Visit Japan Web」快速通關系統現詐騙App　日本政府籲盡快刪除
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款