  • 22°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超級電腦】全球500大超級電腦排名揭曉　Frontier蟬聯冠軍

科技 14:12 2023/11/14

分享：

分享：

反映各國超級電腦運算技術實力的全球500大超級電腦排行榜，於近日出爐。

反映各國超級電腦運算技術實力的全球500大超級電腦排行榜，於近日出爐。來自美國橡樹嶺國家實驗室（ORNL）的Frontier蟬聯冠軍，但同時十大全球超級電腦的排名亦出現大洗牌的情況，如過往一直在頭三位置的日本Fugaku 「富岳」，卻下跌至第四名；亦有5部超級電腦首次擠進前十名。

【AI狂潮】英國投資22億元　研AI超級電腦

【Google Cloud 2023】Google下月啟用A3超級電腦　推新一代Cloud TPU　提升AI訓練推論能力

2023下半年度的最新全球500大超級電腦排行榜揭示，冠軍依舊由ORNL的Frontie奪得，以 HPL（High-Performance Linpack）標竿測試分數為1.194 Eflop/s，穩居龍頭地位。Frontie亦是現時全球唯一、Exascale等級頂尖處理能力的超級電腦。

亞軍則是美國阿貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）的Aurora超級電腦成功獲取，以585.34 PFlop/s的HPL測試分數，首次進入前十名；第三名則是來自美國、為安裝在微軟 Azure雲端系統的 Eagle 超級電腦，同樣是首次進入前十名。日本理研運算科學中心的富岳則由半年前的第二名滑落到第四名。第五名則是堪稱是目前全歐洲最快的超級電腦，芬蘭EuroHPC中心的LUMI超級電腦，HPL 分數為 309.1 Pflop/s。

今年亦是多年來，中國超級電腦首次沒有進入前十大。而500大排行榜中，內地超級電腦由134部減少到104部，但依然穩居亞軍位置。而冠軍的美國則從150部增至161部。

【進軍超算市場】 Nvidia夥HP建超級電腦　配備自家Grace CPU芯片

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及竉主感安心
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【進軍超算市場】 Nvidia夥HP建超級電腦　配備自家Grace CPU芯片
2023/05/22
【進軍超算市場】 Nvidia夥HP建超級電腦　配備自家Grace CPU芯片
【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」
2023/03/16
【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」
【ChatGPT超級電腦】微軟助OpenAI建超級電腦　為ChatGPT提供動力
2023/03/14
【ChatGPT超級電腦】微軟助OpenAI建超級電腦　為ChatGPT提供動力
【超級電腦】NVIDIA推出新一代H100 GPU　擬打造世上最快AI超級電腦
2022/03/23
【超級電腦】NVIDIA推出新一代H100 GPU　擬打造世上最快AI超級電腦

你可能感興趣

【進軍超算市場】 Nvidia夥HP建超級電腦　配備自家Grace CPU芯片
17:26 2023/05/22
【進軍超算市場】 Nvidia夥HP建超級電腦　配備自家Grace CPU芯片
【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」
14:56 2023/03/16
【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」
【ChatGPT超級電腦】微軟助OpenAI建超級電腦　為ChatGPT提供動力
15:15 2023/03/14
【ChatGPT超級電腦】微軟助OpenAI建超級電腦　為ChatGPT提供動力
超級電腦 網絡保安 人工智能 移動裝置 科技產品 芬蘭 歐洲 香港 品牌 日本

下一篇文章

【封殺TikTok】尼泊爾以「擾亂社會和諧」為由　全面禁止TikTok
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款