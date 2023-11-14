【超級電腦】全球500大超級電腦排名揭曉　Frontier蟬聯冠軍

▲ 反映各國超級電腦運算技術實力的全球500大超級電腦排行榜，於近日出爐。

反映各國超級電腦運算技術實力的全球500大超級電腦排行榜，於近日出爐。來自美國橡樹嶺國家實驗室（ORNL）的Frontier蟬聯冠軍，但同時十大全球超級電腦的排名亦出現大洗牌的情況，如過往一直在頭三位置的日本Fugaku 「富岳」，卻下跌至第四名；亦有5部超級電腦首次擠進前十名。

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2023下半年度的最新全球500大超級電腦排行榜揭示，冠軍依舊由ORNL的Frontie奪得，以 HPL（High-Performance Linpack）標竿測試分數為1.194 Eflop/s，穩居龍頭地位。Frontie亦是現時全球唯一、Exascale等級頂尖處理能力的超級電腦。

亞軍則是美國阿貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）的Aurora超級電腦成功獲取，以585.34 PFlop/s的HPL測試分數，首次進入前十名；第三名則是來自美國、為安裝在微軟 Azure雲端系統的 Eagle 超級電腦，同樣是首次進入前十名。日本理研運算科學中心的富岳則由半年前的第二名滑落到第四名。第五名則是堪稱是目前全歐洲最快的超級電腦，芬蘭EuroHPC中心的LUMI超級電腦，HPL 分數為 309.1 Pflop/s。

今年亦是多年來，中國超級電腦首次沒有進入前十大。而500大排行榜中，內地超級電腦由134部減少到104部，但依然穩居亞軍位置。而冠軍的美國則從150部增至161部。

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責任編輯：曾曉汶

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