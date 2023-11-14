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【英國王室】查理斯75歲生日照工作 哈里料越洋致電慶生

環球社會熱點 13:47 2023/11/14

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英國國王查理斯3世（Charles III）於周二（14日）迎來75歲生日，但他繼續工作，周一（13日）獲員工提前慶祝。已經遠走美國的細仔哈里王子（Prince Harry）預計，將透過電話祝願父親生日快樂。

查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法 【下一頁】

【英國王室】威廉訪新加坡 親民遊機場兼撐龍舟 【下一頁】

查理斯周一在格洛斯特郡（Gloucestershire）的私人府邸海格羅夫莊園（Highgrove Estate）中，與同齡人士獲員工及其他名人慶賀75歲生日。周二英國多地亦將有節慶鳴槍儀式，祝賀查理斯75歲生日。

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不過，周二正日查理斯會照常工作，聯同王后卡米拉（Queen Camilla）展開打擊食物貧窮及浪費食物的慈善計劃「Coronation Food Project」。同日查理斯亦會在白金漢宮內，接見護士及助產士，作為慶祝國民保健服務75周年活動之一。

查理斯雖未大肆慶祝，但完成公務後相信會與親友享用晚餐共度生日。據悉，哈里未有接獲查理斯慶生安排，因此並未回到英國，但他被指會向父親打電話為他慶生。

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責任編輯：吳漢培

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