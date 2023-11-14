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【美國評級】耶倫反對穆迪予美國評級展望「負面」　重申美國經濟強勁

宏觀解讀 13:07 2023/11/14

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【APEC】耶倫反對穆迪下調美國評級展望　重申美國經濟強勁

評級機構穆迪（Moody's）上周下調美國信貸評級展望至「負面」，指美國財政赤字龐大，債務負擔能力顯著削弱。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）亞太經合組織（APEC）財長會議後的新聞發布會上重申，美國經濟強勁，美債仍是世界上最重要的安全和流動資產，反對穆迪的決定。

耶倫承認，若國債長期利率持續上升，將影響債務的可持續性，但她強調，當局正致力「走一條可持續的財政道路」。

此外，臨近聯邦政府停擺期限，耶倫直言聯邦政府停擺是是不必要的經濟逆風。呼籲共和黨控制的眾議院應努力避免停擺。

在美國國債債息大升之下，評級機構惠譽今年5月將美國信貸評級列入「負面觀察名單」，並於8月將美國的長期外滙發行人違約評級由「AAA」下調至「AA+」，為12年以來首次有國際評級機構調低美國信貸評級。

三大國際評級機構之中，目前只有穆迪給予美國最高級別信貸評級。

美國遭惠譽褫奪「AAA」 2011年同類情況美股匯債一年走勢如何？可見【下一頁】

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編輯：伍鍵文

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