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【胡潤富豪榜】新地郭老太成「胡潤中國女首富」 碧桂園楊惠妍未跌出5大（附十大排名）
胡潤百富榜公布「2023紅顏會·胡潤女企業家榜」，新鴻基地產 （00016） 創辦人郭得勝太太「郭老太」鄺肖卿以估算720億元（人民幣，下同）財富，首度被評為中國女首富。胡潤百富榜指出，鄺肖卿是該榜單18年來第6位中國女首富。即使內房民企債務危機蔓延，十大中國女首富之中，4位仍是來自地產行業，去年的中國女首富—碧桂園 （02007） 主席楊惠妍身家縮水36%，但仍以480億元財富，被評為中國第五富裕女士。
胡潤研究院表示，與胡潤百富榜總榜不同，女企業家榜單獨計算能夠從家族財富中剝離的女企業家個人財富。財富計算的截止日期為2023年9月1日。這是胡潤研究院連續第18次發布此榜單。
|排名
|姓名
|估算財富
（億元人民幣）
|升/跌幅
|公司（行業）
|1（↑）
|鄺肖卿
|720
|+4%
|新鴻基（地產）
|2（-）
|吳亞軍
|665
|-10%
|龍湖（地產）
|3（↑）
|陳麗華
|580
|0%
|富華（地產）
|4（↑）
|王來措
|530
|-5%
|立訊精密（消費電子）
|5（↓）
|楊惠妍
|480
|-36%
|碧桂園（地產）
|6（新上榜）
|鄭淑良、張紅霞、張豔紅母女
|475
|+19%
|魏橋創業（鋁業）
|7（↑）
|嚴昕
|470
|-4%
|蘇商（基建）
|8（↓）
|鍾慧娟
|420
|-18%
|翰森（醫藥）
|8（新上榜）
|周群飛
|429
|+14%
|藍思科技（電子器件製造）
|10（↓）
|簡軍
|375
|-18%
|愛美客（生物製藥）
胡潤：50大中國女企業家財富縮水11%
胡潤指出，前50名中國女企業家總財富1.37萬億元，比去年下降11%，是胡潤百富榜前50名中國男企業家總財富的五分之一。上榜女企業家平均財富268億元，比去年下降9%，比兩年前下降了29%，而今年上榜門檻為135億元。
20位女企業財富比去年增長，其中8位新上榜。 40位財富比去年縮水或不變，其中9位今年落榜。
上榜女企業家平均年齡57歲，與去年相同，當中59%是白手起家的，41%是繼承財富的。
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編輯：麥德銘