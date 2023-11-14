▲ 【胡潤富豪榜】新地郭老太成「胡潤中國女首富」 碧桂園楊惠妍未跌出5大（附十大排名）

胡潤百富榜公布「2023紅顏會·胡潤女企業家榜」，新鴻基地產 （00016） 創辦人郭得勝太太「郭老太」鄺肖卿以估算720億元（人民幣，下同）財富，首度被評為中國女首富。胡潤百富榜指出，鄺肖卿是該榜單18年來第6位中國女首富。即使內房民企債務危機蔓延，十大中國女首富之中，4位仍是來自地產行業，去年的中國女首富—碧桂園 （02007） 主席楊惠妍身家縮水36%，但仍以480億元財富，被評為中國第五富裕女士。

胡潤研究院表示，與胡潤百富榜總榜不同，女企業家榜單獨計算能夠從家族財富中剝離的女企業家個人財富。財富計算的截止日期為2023年9月1日。這是胡潤研究院連續第18次發布此榜單。

排名 姓名 估算財富

（億元人民幣） 升/跌幅 公司（行業） 1（↑） 鄺肖卿 720 +4% 新鴻基（地產） 2（-） 吳亞軍 665 -10% 龍湖（地產） 3（↑） 陳麗華 580 0% 富華（地產） 4（↑） 王來措 530 -5% 立訊精密（消費電子） 5（↓） 楊惠妍 480 -36% 碧桂園（地產） 6（新上榜） 鄭淑良、張紅霞、張豔紅母女 475 +19% 魏橋創業（鋁業） 7（↑） 嚴昕 470 -4% 蘇商（基建） 8（↓） 鍾慧娟 420 -18% 翰森（醫藥） 8（新上榜） 周群飛 429 +14% 藍思科技（電子器件製造） 10（↓） 簡軍 375 -18% 愛美客（生物製藥）

胡潤：50大中國女企業家財富縮水11%

胡潤指出，前50名中國女企業家總財富1.37萬億元，比去年下降11%，是胡潤百富榜前50名中國男企業家總財富的五分之一。上榜女企業家平均財富268億元，比去年下降9%，比兩年前下降了29%，而今年上榜門檻為135億元。

20位女企業財富比去年增長，其中8位新上榜。 40位財富比去年縮水或不變，其中9位今年落榜。

上榜女企業家平均年齡57歲，與去年相同，當中59%是白手起家的，41%是繼承財富的。

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編輯：麥德銘