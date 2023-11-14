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【以巴戰爭】華府內對處理手法存疑 布林肯重申支持盡快落幕

環球政治 12:20 2023/11/14

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美國包括國務院內多個政府機構對華府支持以色列的做法抱有質疑，已發出3封異議備忘錄（Dissent Memo）反映。國務卿布林肯（Antony Blinken）周一（13日）發出內部電郵，表示理解員工疑慮，重申美國支持衝突盡快落幕。

【以巴戰爭】哈馬斯願放70人質換5日停火 以軍首認仍被擄女兵身份 【下一頁】

美國媒體引述內部電郵報稱，布林肯理解加沙（Gaza）衝突的影響已波及員工個人層面，明白員工目睹每日有兒童﹑嬰兒﹑長者及其他平民受傷感到極為痛苦。他亦明言已有太多巴勒斯坦民眾喪生，有更多工作需要完成降低巴人苦難。

布林肯稱知道國務院內有不少人不同意美國現時採取的措施，或認為美國應有更好應對手段。他重申美國政府始終支持，及早完結今次戰事，同時支持以方具有權利及責任，在按照國際法規定下，確保不會重現10月7日的恐襲。

布林肯指政府已組織論壇，希望聽取員工意見，亦呼籲員工與上司及團隊開誠探討局勢，讓政府能夠吸取更多回應及想法。他指已下令政府高層，持續聆聽內部意見，表示一切將協助美國建構政策及對外訊息。

黎巴嫩真主黨未對以色列宣戰 巴勒斯坦難民感失望 【下一頁】

另外，布林肯強調，美國相信巴勒斯坦民眾聲音應是戰事完結後加沙管理的核心力量。美國認為戰後由巴勒斯坦人領導的加沙將再次聯同約旦河西岸地區團結一致，重建加沙亦會有可持續機制支持。

國務院內早有不少員工嚴厲批評政府在以巴戰事的處理手法，甚至有人選擇公開宣布辭職表達不滿。隨加沙平民死傷數字持續增加，聯邦政府內對處理手法的不滿度亦隨之上升。

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責任編輯：吳漢培

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