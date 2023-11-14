【異動股】馬可數字科技半日飈28%　北水合計持股5成、本周恒指季檢成關鍵

▲ 馬可數字科技半日再飈28% 兩日累升一倍

牽涉8月底「造市案」的馬可數字科技 （01942） 連續兩日大升，今日早市大升28%，中午報2.37元，成交額11億元。連同周一升幅，馬可數字科技兩日累升99.1%。不過，從馬可數字科技被指涉造市案以來，公司股價從接近100元高位，累跌逾95%，最新市值僅15億元。

馬可數字科技今年8月18日於恒指公司季檢中，獲納入恒生綜合指數。同月月底，證監會、廉政公署聯合行動，搜查14個處所，並指有兩家上市公司股價涉被操縱以符合指數納入要求。

執法機構當時未有點名公司，但綜合公司通告和市場消息，涉案的兩家上市公司為馬可數字科技和友聯國際教育 （01563） 。

北水不足兩個月 累計持股馬可數字科技逾5成股權

不過，兩家股份如期納入恒生綜合指數，9月成為港股通投資範圍。據最新中央結算系統（CCASS）資料，僅僅兩個月時間，北水港股通投資者最新持有馬可數字科技共51.94%股權，而且在過去半個月明顯大增。

恒指公司將在周五（17日）公布新一輪季檢結果，馬可數字科技會否保留在指數，成為北水能否繼續買賣的關鍵。

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編輯：伍鍵文