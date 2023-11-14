【封殺TikTok】尼泊爾以「擾亂社會和諧」為由　全面禁止TikTok

▲ 尼泊爾政府表示，由於TikTok被濫用，影響社會和階及善良的風俗，決定禁止當地民眾使用該應用程式。

TikTok由創立之初至今，存在著各種爭議性事件，牽涉到違反部分國家法律、風俗文化等問題，先後被多國禁用。近日再有國家加入「封殺TikTok」行列，尼泊爾政府表示，由於TikTok被濫用，影響社會和階及善良的風俗，決定禁止當地民眾使用該應用程式。

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路透社報道提到，尼泊爾在過去4年，出現1,647宗與TikTok相關的網絡案件。當地通訊和資訊技術部長Rekha Sharma透露，周一內閣會議上決定禁止使用TikTok，目前政府人員正在努力從技術上作出封鎖。尼泊爾電信管理局主席Purushottam Khanal 則表示，網路服務供應商已被要求關閉TikTok，部分經已關閉，而另外的則會在稍後時間關閉。

事實上，印度早於2020年起便封殺TikTok，稱程式可能危害國家安全和完整。而巴基斯坦亦因認為平台涉及「不道德且不雅」的內容，至少4度禁用這款程式。

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責任編輯：曾曉汶

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