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【網安危機】「香港企業網絡保安準備指數」出爐　錄歷來最大跌幅

科技 11:56 2023/11/14

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「香港企業網絡保安準備指數及私隱認知度」調查報告結果，指數錄得47.0點 (最高100點)，較去年下跌6.3點，是自指數成立以來錄得最大跌幅。（陳卓賢攝）

香港個人資料私隱專員公署及香港生產力促進局今（14日）公布「香港企業網絡保安準備指數及私隱認知度」調查報告結果，指數錄得47.0點（最高100點），較去年下跌6.3點，是自指數成立以來錄得最大跌幅。

【網絡攻擊】黑客組織Lockbit號稱　中國工商銀行已支付贖金

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「香港企業網絡保安準備指數」由「保安政策風險評估」、「技術控制」、「流程控制」 和「建立員工意識」四個範疇組成，今年「流程控制」（68.1點）繼續於所有分項指數居首，屬「具管理能力」級別。然而，「技術控制」（55.1點）因較少企業進行系統 保安修補管理，而且企業所採取的網絡威脅防措施亦有所減少而急挫11.2點，「保安政策風險評估」（39.7點）亦由於較少企業進行網絡保安風險評估而下挫8.9點至歷來 低點,另外,「建立員工意識」繼續在25點低位停留，仍是值得關注的範疇。

按行業而言，金融服務業（64.9點)及資訊和通訊技術業（63.3點）繼續並列「具管理能力」級別，當中資訊和通訊技術業更是唯一於本年錄得指數增幅的行業。另一方面，製造、貿易和物流業（48.6，-8.9點）及零售和旅遊相關行業（33.3，-12.5點）錄得較大跌幅，而後者更跌至「措施不一致」級別。

【網絡安全】企業忽視身份安全　逾四成企業仍處於初期發展階段

記者：陳卓賢

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