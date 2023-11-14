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【電子支付優惠】搭UBER可用AlipayHK支付　完成兩動作最多賺160元等值消費額

Hot Talk 11:41 2023/11/14

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【電子支付優惠】搭UBER可用AlipayHK支付　完成兩動作最多賺160元等值消費額

由螞蟻集團和長和 （00001） 合資的AlipayHK公布，與網約車平台UBER合作，即日起市民在UBER應用程式（app）預約行程時，可用AlipayHK繳付車資，為UBER首次與本港電子錢包營運商有同類合作。

UBER和AlipayHK表示，用戶下載或更新UBER app後，可在「賬號」選擇「錢包」並綁定AlipayHK為付款方式。其後，在UBER App 預定行程時選擇AlipayHK作為主要付款方式，結束行程時會自動從AlipayHK扣款。

UBER、AlipayHK合推優惠　最多賺160港元等值消費額

由即日至今年12月31日，首次於UBER app綁定AlipayHK，完成付款後可獲10萬AlipayHK A. Point積分，約相當於100港元消費值。

另外，從即日至2024年2月13日，UBER新用戶綁定AlipayHK，完成付款可領取3程總值60港元的乘車優惠。

若用戶同時符合兩項優惠條款，合計可賺取約160港元消費值。

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編輯：麥德銘

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