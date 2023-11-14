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【物流樞紐】DHL Express最新全球樞紐中心完成擴建並啟用

商業 13:01 2023/11/14

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國際速遞公司DHL Express宣布，位於香港機場的DHL中亞區樞紐中心已完成捷建並正式啟用，以滿足近年全球快速增長的貿易需求。自2004年成立以來，該中心的累計總投資金額已達49億港元，為DHL目前於亞太區最大型的基建投資項目。

【空運業反彈】DHL空運貿易指數全面反彈　重回第5波疫情前水平

【連通指數】香港連通性全球排名31　深度位列第4

DHL 中亞區樞紐中心是DHL Express 全球三大樞紐中心之一，連接亞太地區和世界各地，同時支援亞太區內的貿易往來。擴建後該中心全面運作時，每小時最高處理貨量大幅提升 70%，處理貨量更較2004年首次落成時提升了6倍。

DHL Express 行政總裁 John Pearson 表示，DHL在全球三個樞紐中心共投資超過18億歐元，位於香港的 DHL中亞中心處理DHL Express 接近兩成的全球貨件量：「隨著全球貿易在疫情後逐漸復常，是次投資將加強DHL的全球和亞太區網絡，讓我們在 全球贸易復甦時掌握先機。」

DHL Express 亞太區行政總裁李植興表示，自DHL中亞 區樞紐中心於2004年落成以來，市場對航空貨運的需求持續增長，主要源於亞洲和其他地區的貿易發展和跨境電子商貿。在2023年第一至第三個季度，亞太區與各大洲之間的貨運量與2019年同期相比增長超過三成，速超疫情前水平。

「DHL中亞區樞纽中心位於香港的策略性位置，為客戶接通區內龐大商機。我們相信擴建後的 DHL 中亞區樞紐中心将繼續促進互聯互通，並鞏固亞太區作為推動全球發展的重要角色。」他說。

【物流復常】疫情放緩助物流復常　美零售商有望煞停加價潮

本報記者：李智賢

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