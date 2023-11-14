▲ 【日圓匯價】圓匯逼33年低位、每百日圓兌港元5.14 日財相重申不樂見匯率過度波動

日圓持續疲弱，兌美元匯率今（14日）跌至33年來的低點附近，於周一（13日）創下的一年低點151.92附近徘徊，現報151.74，每百日圓兌港元5.14，若跌破去年1美元兌151.94日圓的低點，圓匯將創下33年來新低。日本財務大臣鈴木俊一今（14日）表示，政府將採取一切可能的必要措施應對匯率變動，重申不樂見匯率過度波動。

鈴木俊一今被記者問到日圓疲弱對家庭的影響時回應稱，重要的是最大限度地發揮日圓疲弱帶來的積極影響，同時減輕負面影響。他又指，政府已在採取措施，通過為截至明年3月的本財年提出經濟一攬子計劃來減輕家庭負擔。但他未有提及進一步的措施，包括日本是否會干預貨幣市場。

周一紐約時段，日圓兌美元匯率在觸及年內低點後曾短暫反彈，分析師認為這是由於本周到期的期權交易量激增所致。澳洲國民銀行高級外匯策略師Rodrigo Catril表示，市場已意識到，日本央行將退出其政策，但步伐將非常緩慢且謹慎。Catril認為日圓仍可能在現水平停留一段時間，「市場一直在測試，看看人們的胃納如何，尤其是財政部和日本央行，是否允許日圓處於較弱水平」。

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編輯：胡學能