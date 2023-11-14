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【網絡攻擊】黑客組織Lockbit號稱　中國工商銀行已支付贖金

科技 11:32 2023/11/14

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中國工商銀行美國子公司工銀金融日前遭受黑客網絡攻擊，導致部分系統中斷，大量交易無法進行清算。勒索軟件集團Lockbit其後出面坦承，其組織是發動攻擊的兇手。而路透社最新消息指，Lockbit透露工銀金融目前已向黑客支付贖金，以換取解鎖。

【ChatGPT死機】ChatGPT服務一度中斷　OpenAI證實遭大規模DDoS攻擊

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路透社報道提到，Lockbit聲稱已收到銀行繳付贖金，來換取勒索軟件解鎖。而截止截稿前，中國工商銀行仍沒有回應路透社置評請求。

是次Lockbit黑客攻擊工銀金融的範圍之大，除了造成工商銀行無法代表其它市場參與者結算美國國債交易，對國債市場的流動性造成一定的影響，也可能導致長期國債的大幅拋售。同時該公司的企業電子郵件停止運行，迫使員工改用Google郵件。工行早前亦曾發聲明表示，總行和其他國內外子公司未受影響。

Lockbit已被美國、澳洲、加拿大、英國、法國、德國及紐西蘭的網絡安全機構共同認定，是近來全球最猖獗的勒索軟件即服務，自2020年到今年第一季的受害組織已超過1,600個。

【網絡安全】企業忽視身份安全　逾四成企業仍處於初期發展階段

責任編輯：曾曉汶

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