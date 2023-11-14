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【OSL母企】BC科技2460萬元出售上海物業管理公司　預告發行新股、繼續停牌

股市 11:15 2023/11/14

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【OSL母企】BC科技2460萬元出售上海物業管理公司　預告發行新股、繼續停牌

獲證監會發牌經營的虛擬資產交易平台OSL，其母企BC科技 （00863） 於周一（13日）開市前停牌，待公布內幕消息。BC科技同日公布，出售管理上海商業園區物業的「上海憬威企業發展」90%股權，代價為2300萬元人民幣（約2460萬港元），以現金償付。不過，BC科技繼續停牌，並預告將刊發有關發行公司新股的內幕消息公告。

BC科技表示，旗下全資附屬公司原持有「上海憬威企業發展」90%股權。上海憬威企業發展於2014年在內地成立，從事商業園區管理等業務。目前，目標公司向業主租賃有關物業，並分租予單一租戶， 該單一租戶以We Work名義經營共享工作空間。

BC科技上海管理物業　現分租予WeWork

目標公司於2022年度稅後純利約969萬元（人民幣，下同）。至9月底，目標公司的資產淨值約3850萬元，撇除無形資產的資產淨值亦有2570萬元。

BC科技表示，出售目標公司股權是希望投放更多資源在數字資產和區塊鏈平台業耵，作為公司增長重點及核心業務。BC科技預期，出售事項將錄得稅前虧損1850萬元人民幣（約1980萬港元），主要反映資產淨值與出售代價的差距。

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編輯：麥德銘

BC科技集團（00863） 虛擬貨幣 港股 物業管理 區塊鏈 WeWork
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