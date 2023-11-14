▲ 【OSL母企】BC科技向加密幣投資者劉帥配股集資7億 工業股殼王高振順一方持股攤薄至29.96%

獲證監會發牌經營的虛擬資產交易平台OSL，其母企BC科技 （00863） 於周一（13日）開市前停牌，待公布內幕消息。BC科技同日公布，出售管理上海商業園區物業的「上海憬威企業發展」90%股權，代價為2300萬元人民幣（約2460萬港元），以現金償付。不過，BC科技繼續停牌，並預告將刊發有關發行公司新股的內幕消息公告。

BC科技周二（14日）收市後再發公告指，將向加密貨幣投資者劉帥旗下BGX發1.876億新股，相當現有股本約42.79%，每股作價3.8元，較停牌前的4.92元折讓約22.76%，今次配股料集資7.13億元，扣除開支後淨額料為7.1億元，周三（15日）復牌。

日後劉帥持股輕微高過高振順一方

BC科技大股東、工業股殼王高振順及盧建邦一方的East Harvest持股量會由42.77%，攤薄至29.96%，而劉帥日後持股量則達29.97%。

BC科技表示，集資淨額約43%用於潛在併購數字資產及區塊鏈平台公司；約29% 用於開發數字資產平台技術；約14%將用作滿足資本要求；及約14%用於一般營運資金。

劉帥有意提名兩人入董事局

即將入主BC科技劉帥為內地股權投資公司深圳前海君創基金創辦人以及加密貨幣投資機構Foresight Ventures的創辦人。

公告提到，劉帥一方計劃提名BGX CEO潘志勇及楊 超為BC科技執董。

BC科技表示，旗下全資附屬公司原持有「上海憬威企業發展」90%股權。上海憬威企業發展於2014年在內地成立，從事商業園區管理等業務。目前，目標公司向業主租賃有關物業，並分租予單一租戶， 該單一租戶以We Work名義經營共享工作空間。

BC科技上海管理物業 現分租予WeWork

目標公司於2022年度稅後純利約969萬元（人民幣，下同）。至9月底，目標公司的資產淨值約3850萬元，撇除無形資產的資產淨值亦有2570萬元。

BC科技表示，出售目標公司股權是希望投放更多資源在數字資產和區塊鏈平台業耵，作為公司增長重點及核心業務。BC科技預期，出售事項將錄得稅前虧損1850萬元人民幣（約1980萬港元），主要反映資產淨值與出售代價的差距。

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編輯：麥德銘