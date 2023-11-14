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【以巴戰爭】哈馬斯願放70人質換5日停火 以軍首認仍被擄女兵身份（第二版）

環球政治 19:01 2023/11/14

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）周一（13日）表示，願意釋放70名擄走的人質，要求以色列同意暫時停止戰事5日。哈馬斯同日釋出一名人質的影片，以方批評是「心理恐怖主義」。

（第二版更新人質釋放談判更多內容）

黎巴嫩真主黨未對以色列宣戰 巴勒斯坦難民感失望 【下一頁】

《華盛頓郵報》引述以色列官員報道，以方與哈馬斯已接近達成協議，雙方可能會停火5日，讓人質安全離開。以色列亦會容許更多國際援助進入加沙，緩解人道危機。

官員指，以方原本希望被擄走的100名婦女及兒童全部獲釋，但哈馬斯只同意釋放70人。以方將釋放巴人少年及女性囚犯，但人數暫不清楚。有阿拉伯官員指，截至上周，以色列監獄內有至少120名巴人少年及女性。

美國國家白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周一透露，釋放人質談判持續取得進展，在卡塔爾與美國斡旋，人質獲釋漸見明朗。據悉協商在卡塔爾首都多哈舉行，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William J. Burns）與以色列代表透過卡塔爾代表與哈馬斯商討。

起初各方討論10至20名女性及兒童人質釋放及停火3日，但沙利文指由於不清楚人質下落及狀況，未能確認有多少人質仍然生還。沙利文僅透露知道一定數量人質生還而且有可能獲釋，惟未透露當中是否包括任何美國公民。

美軍機地中海墜毀5人喪生 3度空襲敘利亞親伊朗設施 【下一頁】

哈馬斯屬下軍事組織Al Qassam發言人周一表示，上周在卡塔爾斡旋下，同意釋放70名女性及兒童人質，換取以色列釋放200名兒童及75名女性巴勒斯坦囚犯。

發言人表明，交換人質的條件是加沙地區（Gaza）5日完全停火，允許援助及人道救援自由流入加沙。發言人同時批評，以色列不斷拖延及逃避互換人質的條件。

Al Qassam同日發布最新影片，當中一名女子表明身份為馬爾亞諾（Noa Marciano），聲稱自己被關押4日。片段末出現被指是馬爾亞諾的屍體，Al Qassam宣稱馬爾亞諾死於上周四（9日）的以軍轟炸。

以色列軍方同日確認，哈馬斯發放最新影片中的人質為19歲女兵馬爾亞諾，已通知家屬，將動用一切力量支援馬爾亞諾的家人。據悉，馬爾亞諾在當日在Nahal Oz社區附近的軍事基地服役。

以軍首次確認被擄未獲釋人質的士兵身份，惟未確認死訊。以軍同時斥責哈馬斯繼續透過發送影片及照片，製造心理恐怖主義及從事不人道行為。

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責任編輯：吳漢培

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