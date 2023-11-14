【以巴戰爭】哈馬斯願放70人質換5日停火 以軍首認仍被擄女兵身份

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）周一（13日）表示，願意釋放70名擄走的人質，要求以色列同意暫時停止戰事5日。哈馬斯同日釋出一名人質的影片，以方批評是「心理恐怖主義」。

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哈馬斯屬下軍事組織Al Qassam發言人表示，上周在卡塔爾斡旋下，同意釋放70名女性及兒童人質，換取以色列釋放200名兒童及75名女性巴勒斯坦囚犯。

發言人表明，交換人質的條件是加沙地區（Gaza）5日完全停火，允許援助及人道救援自由流入加沙。發言人同時批評，以色列不斷拖延及逃避互換人質的條件。

Al Qassam同日發布最新影片，當中一名女子表明身份為馬爾亞諾（Noa Marciano），聲稱自己被關押4日。片段末出現被指是馬爾亞諾的屍體，Al Qassam宣稱馬爾亞諾死於上周四（9日）的以軍轟炸。

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以色列軍方同日確認，哈馬斯發放最新影片中的人質為19歲女兵馬爾亞諾，已通知家屬，將動用一切力量支援馬爾亞諾的家人。據悉，馬爾亞諾在當日在Nahal Oz社區附近的軍事基地服役。

以軍首次確認被擄未獲釋人質的士兵身份，惟未確認死訊。以軍同時斥責哈馬斯繼續透過發送影片及照片，製造心理恐怖主義及從事不人道行為。

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責任編輯：吳漢培