【內銀股】工行美國子企據報付贖金　換俄黑客Lockbit解鎖　母行派高層赴美支援（第二版）

▲ 【內銀股】工行美國子企上周遭黑客Lockbit攻擊 據報付贖金換取解鎖、母行一度注資

工商銀行 （01398） （滬：601398）的美國子公司工銀金融上周據報遭到勒索軟件攻擊，令該行的美國國債買賣活動無法進行電子結算。據《路透》引述黑客團夥Lockbit表示，工銀金融已向黑客支付贖金，以換取勒索軟件的解鎖，而工行暫未回應報道。

此外，《彭博》引述消息人士指，勒索事件爆出後，工行派高層緊急飛往美國，圖控制事件影響，工行高層上周五（10日）與美國證券業及金融市場協會數百家成員公司展開對話，以緩解他們的疑慮。但有消息人士表示，與會者在離開時未獲工行確切告知應對措施。

外媒上周報道，美國證券業及金融市場協會通知會員有關工銀金融遭到勒索軟件攻擊事件；《路透》報道，黑客攻擊下，該行無法結算大量美國國債交易，一度因而拖欠紐約梅隆銀行約90億美元，工行要為此緊急向工銀金融大量注資以結算交易。

工銀金融服務上周發聲明 已切斷並隔離受影響系統

工銀金融服務（ICBCFS）上周在官網發聲明指，發現攻擊後已立即切斷並隔離受影響系統，並已成功結算上周三（8日）執行的美國國債交易和上周四（9日）完成的回購融資交易。聲明又稱，工銀金融的業務和電郵系統獨立於中國工商銀行集團。工銀總行及其他境內外附屬機構的系統均未受到此事件影響。

不過，《華爾街日報》今引述消息指，在本周一（13日）與市場參與者的電話會議上，工行一名高層稱，ICBCFS尚未恢復與美國國債市場的連接。

另外，Lockbit向外媒表示對今次網絡攻擊事件負責，該黑客團夥被指和俄羅斯有聯繫。

（第二版加入工行據報委託高層赴美協助處理事件）

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編輯：胡學能