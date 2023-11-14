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【人行降準】內地四大證券報頭版　同日刊文討論降準

股市 09:55 2023/11/14

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【人行降準】內地四大證券報頭版　同日刊文討論降準

內地公布10月金融數據後，四大證券報頭版均刊發文章提及降準。其中，中證報刊發《新增信貸有支撐第四季度降準仍可期》、證券時報刊發《年底前再降準有空間且有必要》，至於上證報、證券日報頭版亦分別刊發文章，分析討論降準。

中證報引述專家表示，10月金融數據反映內需延續恢復態勢。為支持實體經濟穩定增長，貨幣政策將始終保持穩健性，營造良好的貨幣金融環境。今年仍存在降準可能性，以推動實體經濟融資成本穩中有降。

證券時報稱，市場認為近期貨幣寬鬆窗口期再度打開，除了銀行體系本身有「補水」需求和助力經濟穩增長的訴求外，匯率等外部約束因素的緩和，以及為資金市場即將到來的跨年階段提前準備等，也被看作目前為降準合意時點的重要原因。

年底前再度降準是有空間且必要

在維持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長的訴求下，降準的角色更體現為營造與之相符的流動性環境，以及降低銀行體系負債成本。因此，從維護銀行體系流動性的合理充裕，並增強金融支持實體經濟的穩定性和永續性角度來看，年底前再度降準是有空間且必要的。

上海證券報引述中金公司預計未來隨著財政接力「穩增長」，政府債券發行可望繼續支撐社融增速向上，預計到年底社融及貸款增速將繼續回升。民生銀行首席經濟學家溫彬指，積極的財政政策可望帶動總需求和經濟恢復動能逐步增強，穩健的貨幣政策也會透過降準等方式予以協同配合，共同穩固寬信用進程。

降準可更好地與財政政策進行配合

至於證券日報引述光大證券固定收益首席分析師張旭指，目前至年底之間擇機降準也許是個不錯的選擇，認為本階段降準有助於降低金融機構的資金成本，緩解其淨利差的壓力，增強金融支持實體經濟的可持續性。

同時，前期政府公債集中發行等因素已使超儲率處於低位，此時增發國債會給年末銀行體系流動性帶來進一步的壓力，而降準可以更好地與財政政策進行配合，為政府債券的發行提供適宜的流動性環境。另外，一個半月後即將進入資金市場跨年階段。跨年時市場主體的流動性需求通常會明顯上升，而資金供給又往往受到監管指標等因素的限制，再加上年末財政資金投放的不確定性，其結果是常形成資金市場利率的波動。倘若在目前至年底前這段時間擇機實施降準，有助於維護金融市場穩健運作。

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責任編輯︰梁浩碩

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