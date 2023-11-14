▲ 【維達3331】維達國際股權獲多個競購者青睞 Virjoy母企光集團以每股逾20元競投

維達國際大股東、瑞典Essity AB4月時表示計劃對維達持股進行策略性評估，可能出售部分或全部股權後，吸引多家公司有意競投。彭博引述消息指，兩大印尼富商家族控制的金光集團及金鷹集團，均有意競購瑞典Essity AB出售的維達國際 （03331） 股份，每股收購價則超過20元。

APP旗下品牌包括Breeze及Virjoy

已故印尼華僑富商黃奕聰家族控制的金光集團，旗下紙漿業集團Asia Pulp & Paper（APP）已就收購提出初步建議，並正與銀行商討相關融資，計劃以每股超過20元的價格向Essity AB收購維達大部分持股。APP目前在內地銷售紙類產品，品牌包括Breeze及Virjoy。

與此同時，總部位於新加坡、由印尼商人陳江和持有的金鷹集團（RGE Pte）亦正與顧問機構合作，計劃參與競購，金鷹集團創辦人女兒Belinda Tanoto持有維達約7%股權。

Essity現持有維達國際約52%股權，綜合以往報道，來自巴西的全球最大紙漿生產商Suzano SA，貝恩資本（Bain Capital）、CVC、DCP Capital據報都參與競購。現時維達創辦人李朝旺仍持有維持21%股權。

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編輯：陳韻妍