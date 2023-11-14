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【港股市況】美團、小米跌2% 馬可數字科技再彈逾兩成 恒指高開68點後轉跌（不斷更新）
美股個別發展，港股今早續反彈高開。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.5%，美團 （03690） 跌0.4%，騰訊 （00700） 升0.7%，理想汽車 （02015） 升4%，恒指高開68點，開報17495點，成交14.5億元。科指升0.6%，報4004點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
分析文章︰
財經日誌︰
即市走勢︰
【11：50】阿里影業 （01060） 績後高開低走，最新跌7%，低見0.53元。
【11：45】恒指中午收市前跌約31點，報17393點，科指跌0.8%，報3949點。
【11：40】平保 （02318） 逆市升2%，國壽 （02628） 升逾1%，財險 （02328） 跌逾1%，太保 （02601） 升逾2%。
【11：38】京東 （09618） 將於今日公布業績，股價績前跌逾1%，低見98.85元。
【11：32】內地股市半日個別發展，上證升近0.1%，深證升0.02%，創業板指跌0.3%。
【11：31】特步 （01368） 跌幅擴至近15%，破底低見5.47元。
【11：23】【OSL母企】BC科技2460萬元出售上海物業管理公司 預告發行新股、繼續停牌
【11：22】小米 （01810） 跌幅擴至3%，低見15.7元。
【11：01】恒指最新倒跌28點，報17398點，科指跌0.9%，報3947點。美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，騰訊 （00700） 跌1%。
【10：50】新秀麗 （01910） 績後逆市跌逾1%，低見23.45元。新秀麗第三季收入為9.6億美元，按年增加21.1%；經調整EBITDA達1.9億美元，按年增加44.7%；純利1.15億美元，按年增98.2%。
【10：46】【內銀股】工行美國子企上周遭黑客Lockbit攻擊 據報付贖金換取解鎖、母行一度注資
【10：32】港股曾轉跌，低見17420點，最新報17438點，升12點，科指跌0.9%，報3947點。
【10：31】聯合能源 （00467） 最新跌逾53%，低見0.57元，五度觸發市調機制。
【10：26】滙豐 （00005） 升逾1%，高見58.75元。
【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管古沛勤據報留任為兼職顧問 此前批評英國政府「軟弱」掀風波
【10：14】聯合能源 （00467） 挫近三成，低見0.87元。
【10：07】康寧傑瑞製藥 （09966） 下挫，曾觸發市調機制，最新跌21%，低見9.41元。
【10：06】大市升幅收窄至約11點，報17437點。
【10：01】馬可數字科技 （01942） 最新升逾21%，高見2.29元。
【10：00】ATM逆市向下，其中美團 （03690） 跌2%，騰訊 （00700） 轉跌0.3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。
【09：59】港股早段升約65點，報17491點，科指升0.1%，報3986點。
【09：56】【人行降準】內地四大證券報頭版 同日刊文討論降準
【09：46】維達 （03331） 早段升近2%，高見20.1元。
【維達3331】維達國際股權獲多個競購者青睞 Virjoy母企光集團以每股逾20元競投
【09：39】馬可數字科技 （01942） 再彈近15%，早段高見2.19元，成交2.5億元。
【09：37】特步 （01368） 逆市跌逾8%，破底低見5.72元，李寧 （02331） 偏軟跌0.2%，安踏 （02020） 靠穩升0.2%。
【09：24】阿里影業 （01060） 中期扭虧，錄得純利4.64億元人民幣，去年同期蝕2231.9萬元人民幣，股價績後高開逾3%。
【業績｜阿里系】阿里影業中期轉賺4.64億人幣 明年不排除尋求外部財務資助拓業務
【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.5%，美團 （03690） 跌0.4%，騰訊 （00700） 升0.7%，理想汽車 （02015） 升4%，恒指高開68點，開報17495點，成交14.5億元。科指升0.6%，報4004點。
【09：06】恒指黑期升約97點，報17547點。
【08：46】【業績｜平保系】金融壹賬通第三季虧損收窄至9100萬元人幣 收入減21%
【08：15】【業績︱譚仔】譚仔國際中期少賺1.4%、撇除政府補貼後轉賺1.5倍 首派中期息3仙
【07：53】【業績｜平保系】陸金所控股第三季淨利潤跌90% 收購平安壹賬通銀行100%股權
【07：45】【Morning精點】香港快運快閃推廣、65歲或以上人士可「兩蚊搭飛機」︳特別存期港元定存受捧、108天享4.95厘年息
【07：45】港股ADR收報17518點，升92點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報58.45元，較港收市價高0.7元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報311.28元，較港收市價高1.48元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.3元，較港收市價低0.35或0.4%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】「習拜會」登場前夕，道指先跌後升，納指則反覆偏軟，道指升54點，報34337點；標指跌3點，報4411點；納指跌30點或0.22%，報13767點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期＋ADR】夜期收市倒升93點 滙豐ADR高港1%
責任編輯︰梁浩碩