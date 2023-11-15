hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【恒指夜期+ADR】夜期收市升456點撲18000關 美團ADR高港4%（不斷更新）
中國傳萬億人民幣救樓市消息，美國CPI數據亦傳喜訊，刺激夜期勁升，最多升487點，收市升456點，收報17858點，撲18000關，中概股全綫反彈，中概股指數收市升2.2%，收報6465點，美團ADR高港股收市價4%。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|美團ADR
|113.09
|+4.4%
|騰訊ADR
|317.50
|+3.2%
|滙豐ADR
|59.13
|+1.3%
|阿里巴巴美股
|81.82
|+3.3%
北水轉吸逾13億買盈富基金
北水今日轉為吸資13.6億元，主要掃指數ETF，盈富基金 （02800） 吸資10.5億元，但科技股則見走資，美團 （03690） 遭淨沽3億元，小米 （01810） 走資近2億元，騰訊 （00700） 亦有1.4億元淨沽，另外，中移動 （00941） 及特步 （01368） 各有逾1億元的淨沽。
滙豐、友邦逆市升1% 美團跌近3% 體育用品股向下、特步挫16% 恒指跌29點
港股高開向下，反覆偏軟。恒指高開68點，其後走勢反覆向下，曾倒跌67點，低見17358點。恒指跌29點，收報17396點，成交767.8億元。科指跌0.7%，報3951點。美團 （03690） 跌近3%，小米 （01810） 跌逾2%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市升1%。體育用品股挫，安踏 （02020） 跌近5%，特步 （01368） 挫逾16%。
|恒指成分股
|收市價
（元）
|變幅
（%）
|貢獻/拖低
恒指（點）
|市盈率
（倍）
|滙豐
|58.35
|+1.0
|+15
|9
|友邦
|71.30
|+1.1
|+15
|385
|平保
|37.95
|+1.7
|+7
|6
|安踏
|86.65
|-4.9
|-10
|26
|阿里巴巴
|79.20
|-1.8
|-23
|20
|美團
|108.30
|-3.0
|-30
|-
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
分析文章︰
財經日誌︰
即市走勢︰
【03：00】夜期收市升456點，收報17858點。
【22：58】夜期升356點
【18：47】中國據報擬用1萬億人幣救樓市，夜期一度抽升逾百點，惟上升不久減弱，現升73點，報17475點。
【17：31】【業績｜騰訊系】騰訊音樂第3季收入降10.8% 經調整盈利14.1億人幣
【17：00】【證監監管】證監會尋求法庭頒令取消德普科技前董事的資格
【16：10】美團 （03690） 跌近3%，小米 （01810） 跌逾2%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市升1%。體育用品股挫，安踏 （02020） 跌近5%，特步 （01368） 挫逾16%，恒指跌29點，收報17396點，成交767.8億元。科指跌0.7%，報3951點。
【16：10】【阿里系IPO】菜鳥被中證監要求補充到境外上市資料
【16：00】恒指U盤前跌15點，報17410點。
【15：39】港股尾市微升8點，報17435點，科指跌0.4%，報3965點。
【15：29】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌2%，破底低見56.2元，小鵬汽車 （09868） 升近4%，高見63.5元，理想汽車 （02015） 升2%，高見155.3元。
【15：19】【內房危機】龍光一筆境內債據報未付重組後首筆利息 進入30日寬限期
【15：15】天齊鋰業 （09696） 跌逾3%，破底低見39.5元，贛鋒鋰業 （01772） 跌逾2%，破底低見27.1元。
【14：57】馬可數字科技 （01942） 午後轉跌逾1%，低見1.8元，成交17.5億元。
【14：55】特步 （01368） 午後跌逾16%，破底低見5.32元，安踏 （02020） 亦跌半成，低見85.65元，李寧 （02331） 跌2%，低見23.6元。
【14：41】大市午後反覆靠穩，最新升約10點，報17436點，科指跌0.6%，報3959點。
【14：41】【異動】美聯集團跌5%後中途停牌 競委會入稟控美聯、港置涉合謀定佣金比率
【14：22】【異動｜券商股】中金公司曾升8%、A股一度漲停 昨否認與中國銀河合併
【13：20】中芯國際 （00981） 跌逾3%，低見21.3元，華虹半導體 （01347） 逆市升半成，高見18.48元。
【13：15】藥明生物 （02269） 跌3%，低見47.05元。
【13：00】港股午後初段跌約30點，報17396點，科指跌0.8%，報3948點。
【12：52】【異動股】馬可數字科技半日飈28% 北水合計持股5成、本周恒指季檢成關鍵
【12：36】【胡潤富豪榜】新地郭老太成「胡潤中國女首富」 碧桂園楊惠妍未跌出5大（附十大排名）
【12：34】【異動︱醫藥股】康寧傑瑞生物製藥曾挫三成一度觸發市調機制 公司︰不知悉原因、業務營運維持正常
【12：00】恒指半日跌17點，報17408點，成交近430億元。科指跌0.8%，報3951點。美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌近1%。馬可數字科技 （01942） 續彈28%，聯合能源 （00467） 挫32%。
【11：50】阿里影業 （01060） 績後高開低走，最新跌7%，低見0.53元。
【11：45】恒指中午收市前跌約31點，報17393點，科指跌0.8%，報3949點。
【11：40】平保 （02318） 逆市升2%，國壽 （02628） 升逾1%，財險 （02328） 跌逾1%，太保 （02601） 升逾2%。
【11：38】京東 （09618） 將於今日公布業績，股價績前跌逾1%，低見98.85元。
【11：32】內地股市半日個別發展，上證升近0.1%，深證升0.02%，創業板指跌0.3%。
【11：31】特步 （01368） 跌幅擴至近15%，破底低見5.47元。
【11：23】【OSL母企】BC科技2460萬元出售上海物業管理公司 預告發行新股、繼續停牌
【11：22】小米 （01810） 跌幅擴至3%，低見15.7元。
【11：01】恒指最新倒跌28點，報17398點，科指跌0.9%，報3947點。美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，騰訊 （00700） 跌1%。
【10：50】新秀麗 （01910） 績後逆市跌逾1%，低見23.45元。新秀麗第三季收入為9.6億美元，按年增加21.1%；經調整EBITDA達1.9億美元，按年增加44.7%；純利1.15億美元，按年增98.2%。
【10：46】【內銀股】工行美國子企上周遭黑客Lockbit攻擊 據報付贖金換取解鎖、母行一度注資
【10：32】港股曾轉跌，低見17420點，最新報17438點，升12點，科指跌0.9%，報3947點。
【10：31】聯合能源 （00467） 最新跌逾53%，低見0.57元，五度觸發市調機制。
【10：26】滙豐 （00005） 升逾1%，高見58.75元。
【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管古沛勤據報留任為兼職顧問 此前批評英國政府「軟弱」掀風波
【10：14】聯合能源 （00467） 挫近三成，低見0.87元。
【10：07】康寧傑瑞製藥 （09966） 下挫，曾觸發市調機制，最新跌21%，低見9.41元。
【10：06】大市升幅收窄至約11點，報17437點。
【10：01】馬可數字科技 （01942） 最新升逾21%，高見2.29元。
【10：00】ATM逆市向下，其中美團 （03690） 跌2%，騰訊 （00700） 轉跌0.3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。
【09：59】港股早段升約65點，報17491點，科指升0.1%，報3986點。
【09：56】【人行降準】內地四大證券報頭版 同日刊文討論降準
【09：46】維達 （03331） 早段升近2%，高見20.1元。
【維達3331】維達國際股權獲多個競購者青睞 Virjoy母企光集團以每股逾20元競投
【09：39】馬可數字科技 （01942） 再彈近15%，早段高見2.19元，成交2.5億元。
【09：37】特步 （01368） 逆市跌逾8%，破底低見5.72元，李寧 （02331） 偏軟跌0.2%，安踏 （02020） 靠穩升0.2%。
【09：24】阿里影業 （01060） 中期扭虧，錄得純利4.64億元人民幣，去年同期蝕2231.9萬元人民幣，股價績後高開逾3%。
【業績｜阿里系】阿里影業中期轉賺4.64億人幣 明年不排除尋求外部財務資助拓業務
【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.5%，美團 （03690） 跌0.4%，騰訊 （00700） 升0.7%，理想汽車 （02015） 升4%，恒指高開68點，開報17495點，成交14.5億元。科指升0.6%，報4004點。
【09：06】恒指黑期升約97點，報17547點。
【08：46】【業績｜平保系】金融壹賬通第三季虧損收窄至9100萬元人幣 收入減21%
【08：15】【業績︱譚仔】譚仔國際中期少賺1.4%、撇除政府補貼後轉賺1.5倍 首派中期息3仙
【07：53】【業績｜平保系】陸金所控股第三季淨利潤跌90% 收購平安壹賬通銀行100%股權
【07：45】【Morning精點】香港快運快閃推廣、65歲或以上人士可「兩蚊搭飛機」︳特別存期港元定存受捧、108天享4.95厘年息
【07：45】港股ADR收報17518點，升92點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報58.45元，較港收市價高0.7元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報311.28元，較港收市價高1.48元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.3元，較港收市價低0.35或0.4%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】「習拜會」登場前夕，道指先跌後升，納指則反覆偏軟，道指升54點，報34337點；標指跌3點，報4411點；納指跌30點或0.22%，報13767點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期＋ADR】夜期收市倒升93點 滙豐ADR高港1%
責任編輯︰梁浩碩