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經濟增長仍存在提振空間

宏觀解讀 08:57 2023/11/14

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10月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，比上月下降0.7個百分點，降至收縮區間，製造業景氣水準有所回落。非製造業商務活動指數為50.6%，比上月下降1.1個百分點，仍高於臨界點，非製造業總體保持擴張。綜合PMI產出指數為50.7%，比上月下降1.3個百分點，表明中國企業生產經營活動總體擴張，但擴張速度放緩。展望未來，隨著市場需求的逐漸改善和財政貨幣政策的進一步支持，積極因素的累積將有助於支撐中國經濟的復蘇。

第一，受季節因素影響，製造業景氣水準下滑至收縮區間。10月中國製造業PMI下降至49.5%，低於前三季度平均水準50.1%，主要是因為受到「十一」假期以及需求提前釋放等因素影響。一方面，生產側擴張步伐放緩，10月生產指數50.9%，雖較9月下降1.8個百分點，但仍處在擴張區間。另一方面，需求側承壓明顯，製造業需求回暖仍面臨挑戰。新訂單指數下行1個百分點至49.5%，但裝備製造、消費品等重點行業訂單指數表現較好。其中，新出口訂單繼續回落，主要受外需不振拖累，對出口型製造業企業來說是一個較大的挑戰。此外，企業分化依舊明顯。大型企業PMI持續擴張，而中、小型企業PMI略有下降。總的來看，製造業企業樂觀度顯示企業對未來一年的產出前景保持樂觀，信心指數較上月有所提升，保持在年內較高水準。

第二，服務業復蘇穩健，PMI繼續處在擴張區間。儘管較上月有所回落，建築業商務活動指數（53.5%）、服務業商務活動指數（50.1%）均保持擴張。其中，鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業商務活動指數位於60.0%以上高位景氣區間。服務業新訂單、投入品價格、銷售價格、從業人員等指數均處在收縮區間，反映中國服務業正在經歷復蘇波動。然而，服務業業務活動預期指數為57.5%，反映業界對於未來經營前景的資訊保持樂觀。

第三，企業生產經營活動總體仍保持擴張，未來經濟增長仍存在提振空間。受到製造業收縮與服務業擴張放緩的影響，綜合PMI產出指數在10月下降至50.7%，為年內低點，表明中國企業生產經營活動總體仍保持擴張，但經濟恢復仍需鞏固。總體來說，中國經濟復蘇壓力尚在，經濟恢復基礎尚不夠穩固。未來隨著市場需求的改善、客戶數量的增加、新產品的開發以及新場景的創建等積極因素不斷推進，將有力支撐經濟復蘇高度。

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【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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