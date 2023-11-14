中國降低金融交易成本有望提高股市流動性

上月，A股連續第三個月遭受環球投資者拋售，反映在沒有更多政策支持的情况下，市場對中國經濟復甦持悲觀態度。不過，中國監管機構降低金融交易成本的措施有望提高股市流動性。10月，中國內地股市成交額同比回升12%。

10月，全球投資者通過滬深港通北向交易渠道淨賣出A股448億元人民幣，因市場對中國遏制經濟放緩勢頭的能力持懷疑態度。過去三個月，累計資金流出規模達到創紀錄的1,720億元人民幣。投資者對A股的需求或將取決於政府是否會爲陷入困境的房地産市場提供更多政策支持，同時，隨著政府的刺激措施開始發揮作用，投資者還將關注宏觀經濟數據的表現。

在中國出台的一系列支持政策中，存量和新增房貸的利率下調政策有望逐步增加房地産行業的需求，並重振消費者支出。彭博經濟研究估計，這個政策可釋放的消費能力相當於GDP的約0.24%，加上其他支持措施的推行，預期能為今年GDP增速帶來約1%的提振。另外，美國經濟軟著陸的希望正在升溫，提振了全球市場情緒。

今年8月底，中國財政部、國家稅務總局宣布證券交易印花稅實施减半徵收，稅率下調至股票成交金額的0.5%，融資保證金最低比例由100%降至80%，此外中國政府出台一系列其他措施，包括下調交易所股票交易經手費。

受惠於中國降低金融交易成本的政策（包括8月底下調股票交易印花稅），10月中國股票成交額似乎已經企穩。10月，滬深港通北向交易日均成交額環比增長10%，達到1,100億元人民幣，約佔A股日均總成交額的7%。

10月，中國內地投資者通過港股通渠道淨買入208億港元的港股，淨流入速度不及此前兩個月。不過，內地投資者對港股的需求可能會繼續受到多元化投資和抄底動機的推動。恒生滬深港通AH股溢價指數顯示，過去九個月H股對A股的價格折讓有所擴大。10月，恒生指數下跌4%，而人民幣兌港元匯率下跌0.2%。

另外，香港政府於上月宣布下調股票交易印花稅，這將有助於提高市場流動性和港股通成交額。內地證券監管機構也承諾支持香港市場發展。港股通渠道有望擴充，納入更多投資産品。

責任編輯︰梁浩碩