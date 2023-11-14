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【業績｜平保系】金融壹賬通第三季虧損收窄至9100萬元人幣　收入減21%

股市 08:46 2023/11/14

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【業績｜平保系】金融壹賬通第三季虧損收窄至9100萬元人幣　收入減21%

壹賬通金融科技 （06638） （美：OCFT）公布第三季業績。壹賬通金融科技上季歸母淨虧損為9100萬元（人民幣，下同），較去年同期虧損1.3億收窄31.4%，歸母淨利潤率由-12.4%改善至-10.8%，每股虧損2.5元。

期內，收入為8.4億元，按年減少21.1%，主要由於交易的收入和支持服務的收入下降所致。其中，來自平安集團的收入為4.8億元，減少20.6%，來自陸金所的收入減少48.5%至6097萬元，來自第三方客戶的收入減至12.6%至3.1億元。毛利按年減少21.2%至近3億元。毛利率由2022年第三季度的35.1%略微下降0.1個百分點至35%。

至於香港虛擬銀行業務平安壹賬通銀行收入，按年增加30.4%至3700萬元。

董事長兼首席執行官沈崇鋒表示，因積極調整產品組合，競爭壓力及不斷變化的市況等因素，導致收入減少。然而，管理層積極實施戰略措施以優化成本結構及提高營運效率，從而降低了不利因素對財務業績的影響。

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責任編輯︰梁浩碩

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