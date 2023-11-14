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【業績︱譚仔】譚仔國際中期少賺1.4%、撇除政府補貼後轉賺1.5倍　首派中期息3仙

股市 08:15 2023/11/14

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【業績︱譚仔】譚仔國際中期少賺1.4%、撇除政府補貼後轉賺1.5倍　首派中期息3仙

譚仔國際 （02217） 公布中期業績。譚仔國際半年溢利按年減少1.4%至8160萬元，若撇除政府補貼，溢利增加153.1%至8140萬元，首次派發中期息3仙。

自2019年起，譚仔國際每個年度的收益均屢創新高。期內，受餐廳網絡淨增加14間及香港可比較餐廳收益溫和增長所帶動，收益按年增長10%至13.9億元。香港業務的經營利潤率達到20.2%的高水平，至於在內地及日本市場業務的業績改善帶動下，香港以外地區的經營虧損收窄68.3%至530萬元。

截至9月30日，餐廳網絡擴展至222間餐廳，業務網絡覆蓋香港、內地、新加坡及日本。

展望未來，集團將繼續於現有及海外市場擴展業務網絡，探索以特許經營模式進軍澳洲及菲律賓，而澳洲為集團進軍的首個西方市場。另外，為應對內地市場經濟放緩，集團計劃於截至2024年3月31日止財政年度 的餘下時間內減緩擴張步伐，而新增的餐廳將主要集中於廣州及大灣區的二線城市內。

另外，譚仔國際公布，全資附屬公司譚仔丸龜與公司的控股股東Toridoll日本訂立主特許經營協議，年期由11月13日起至2026年11月12日，Toridoll日本向譚仔丸龜授出在香港的獨家權利（特許經營權）。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 譚仔國際（02217）
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