▲ 【業績｜平保系】陸金所控股第三季淨利潤跌90% 收購平安壹賬通銀行100%股權

平保 （02318） 旗下金融科技企業陸金所控股 （06623） 公布第三季度業績。陸控上季淨利潤為1.3億元（人民幣，下同），按年跌90%，期內總收入為80.5億元，跌近39%。另外，陸控公布，與壹帳通金融科技有限公司及平安壹帳通銀行（香港）有限公司（虛擬銀行）訂立購股協議，有條件購買虛擬銀行的間接控股公司Jin Yi Tong Limited的全部已發行股本收購虛擬銀行，代價為現金9.3億港元。

董事長兼CEO趙容奭先生表示，作為多元化努力的一部分，計劃收購平安壹賬通銀行的100%股權，待香港金融管理局及金融壹賬通股東批准，相信平安壹賬通銀行的業務和目標客戶與現有的業務高度協同。

陸控第三季受新增貸款銷售額及貸款餘額減少導致零售信貸賦能服務費減少，及交易量減少導致轉介及其他技術平台收入減少，技術平台收入66.7億元，按年跌51.2%；淨利息收入跌28.4%至46.2億元，兩者收入佔比分別為50.6和35%。

截至9月底，陸控所賦能的貸款餘額為3663億元，按年下降42.5%，累計借款人數增6.8%至2000萬人。第三季度，所賦能新增貸款為505億元，按年下降59.2%。不含消費金融附屬公司的所賦能新增貸款的風險承擔比例由去年同期的21.7%上升到54.3%。

消費金融貸款的不良貸款率由去年同期的2.2%降至為1.9%。

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責任編輯︰梁浩碩