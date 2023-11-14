【券商點睇】廣告主需求料復甦 微博得益於行業周期觸底

中信建投發表報告指，隨着經濟修復，廣告主需求預計逐步復甦，加上微博（09898）自2021年以來對垂類內容生態的培育，也逐步強化品牌廣告的效果屬性，這些因素有望拉動公司步入新一輪廣告周期的上行階段。

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其中，當前數碼3C行業有望開啟新一輪產品周期帶動行業需求向上，遊戲行業受版號恢復及小程序遊戲拓展獲取增量，汽車繼續受益新能源汽車品牌新一輪產品周期。

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報告稱，行業廣告周期觸底主要關注FMCG、電商行業情況，這本質也是一輪既有產品的庫存出清周期，看好庫存去化後微博廣告整體的向上趨勢，給予目標價139.46元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛