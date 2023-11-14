【券商點睇】海外光伏EPC持續增長 信義儲電拓展更高潛力市場

興證國際指出，信義儲電（08328）以分布式光伏EPC、膠膜、儲電「3E」業務驅動增長，三大業務協同，並背靠信義集團的原材料集採及品牌優勢。公司加拿大EPC業務持續增長，利潤率優於國內，擬拓展更多高潛力海外市場，前景可期；儲能業務配合EPC出海，戶用儲能產品於2023Q2開始出貨；膠膜業務認證及導入順利，逐步放量。

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報告稱，公司的加拿大業務通過附屬公司Polaron Energy運營，定位戶用及小型商用場景，主要為租賃模式。該行認為，公司的加拿大業務持續增長、利潤率可觀，後續公司擬開拓其他高潛力海外市場，差異化競爭，並推動光伏及儲能EPC，二次開發已有客戶，海外EPC業務成長可期。

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該行看好信義儲電的長期發展，預計公司2023至2025年歸母淨利潤分別為0.73億元、1.17億元及1.97億元，按年增幅分別為58.3%、61.6%及67.5%，給予目標價3.46元，對應2023至2025年預測市盈率各為37.3倍、23.1倍和13.8倍，維持「增持」評級，建議投資者關注。

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責任編輯：林衛