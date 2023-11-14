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【券商點睇】零售增長穩健度或勝預期 波司登客流恢復惹憧憬

股樓投資 09:33 2023/11/14

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浙商證券指出，波司登（03998）為業內少數沒有庫存壓力的品牌，在截至3月底的年報中，收入及利潤按年實現正向增長同時存貨周轉效率持續提升，期末公司存貨26.89億元人民幣，按年持平，庫存周轉天數144天，按年減少6天。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

報告稱，主要來自公司堅持維持較低的首次訂單比例、持續拉式補貨調節庫存，同時有效推進全渠道商品一體化運營。作為業內少數無庫存壓力的品牌，公司為2023年冬季新品零售、零售折扣率保持優秀水準打下了堅實基礎。

【延伸閱讀】券商點睇：小米14首周銷量破百萬 雷軍：嚴重缺貨 拼命催單，請按【見下頁

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該行認為，公司量增有望達到中雙位數水平。從價格上，冬羽絨在維持已有價格帶基礎上2023年約在3,000元人民幣價位帶產品進行了增量開發，秋羽絨也有拓寬價格帶，同品類價格仍存在升級，雖然低單價的秋羽絨銷售佔比提升，均價仍有望穩定，故新財年價格有望保持穩定，給予目標價4.3元，評級為「買入」。

【同場加映】青姐話：港股未轉勢 好友須努力

青姐話
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責任編輯：林衛

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目標價 波司登（03998） 買入 港股 中國
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