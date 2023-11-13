  • 21°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 23:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】瑞銀料聯儲局最快明年3月減息　全年共減275點子　遠超市場共識

股市 23:11 2023/11/13

分享：

分享：

【美國經濟】瑞銀料聯儲局最快明年3月減息　全年共減275點子　遠超市場共識

瑞銀預期，通脹持續下降下，美國聯儲局最早明年3月起開始放寬貨幣政策，並合共減息275點子，超出市場定價近4倍。目前，市場預期儲局將於明年7月起啟動減息，全年共減75點子。

瑞銀策略師Arend Kapteyn及Bhanu Baweja表示，通脹正在迅速回歸正常，當到達明年3月時，儲局會注意到實際利率處於非常高的水平。瑞銀預期，聯邦基金利率將會於2024年底降至2.5%至2.75%，並預期最終在2025年初減到1.25%。這個預測是基於預期美國經濟將在第二季陷入衰退。

Arend Kapteyn及Bhanu Baweja指，過去三十年的寬鬆週期中，十國集團（G10）的央行（不包括日本）往往會在15個月內將利率降低320個基點，強調除日本外的每個央行都會較市場預期寬鬆。

基於該行對儲局減息的路徑，相信將會削弱美元及10年期債息，Bhanu Baweja料，明年10年期債息將會跌至3.5%，因為美國國債的發行量仍然高企。

另外，瑞銀對歐央行利率的看法也與市場不一致，該行預期歐洲可以勉強避開衰退，故歐央行可以延後寬鬆政策。Arend Kapteyn及Bhanu Baweja估計，儲局開始減息後，歐央行便會啟動首次減息，或在6月起並累計減息75點子。目前市場預期歐央行最快4月起減息 ，全年累計下調100點子。

開市追揸沽
【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署

相關文章：

【美國經濟】高盛料聯儲局明年第4季啟動減息　要睇核心PCE通脹率跌穿此水平

【美國經濟】大摩料聯儲局明年6月啟動減息　美國明年經濟增長放緩至1.9%　

編輯：袁諾曦

經濟 減息 美國聯儲局 歐洲央行 美國 國債 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股市況】道指跌54點　納指跌0.6%（不斷更新）

下一篇文章

【可持續發展】新世界發展舉辦1.5°C峰會獲逾千人參與
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款