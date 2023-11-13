▲ 【美國經濟】瑞銀料聯儲局最快明年3月減息 全年共減275點子 遠超市場共識

瑞銀預期，通脹持續下降下，美國聯儲局最早明年3月起開始放寬貨幣政策，並合共減息275點子，超出市場定價近4倍。目前，市場預期儲局將於明年7月起啟動減息，全年共減75點子。

瑞銀策略師Arend Kapteyn及Bhanu Baweja表示，通脹正在迅速回歸正常，當到達明年3月時，儲局會注意到實際利率處於非常高的水平。瑞銀預期，聯邦基金利率將會於2024年底降至2.5%至2.75%，並預期最終在2025年初減到1.25%。這個預測是基於預期美國經濟將在第二季陷入衰退。

Arend Kapteyn及Bhanu Baweja指，過去三十年的寬鬆週期中，十國集團（G10）的央行（不包括日本）往往會在15個月內將利率降低320個基點，強調除日本外的每個央行都會較市場預期寬鬆。

基於該行對儲局減息的路徑，相信將會削弱美元及10年期債息，Bhanu Baweja料，明年10年期債息將會跌至3.5%，因為美國國債的發行量仍然高企。

另外，瑞銀對歐央行利率的看法也與市場不一致，該行預期歐洲可以勉強避開衰退，故歐央行可以延後寬鬆政策。Arend Kapteyn及Bhanu Baweja估計，儲局開始減息後，歐央行便會啟動首次減息，或在6月起並累計減息75點子。目前市場預期歐央行最快4月起減息 ，全年累計下調100點子。

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編輯：袁諾曦