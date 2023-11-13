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【可持續發展】新世界發展舉辦1.5°C峰會獲逾千人參與

Hot Talk 21:44 2023/11/13

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【可持續發展】新世界發展舉辦1.5°C峰會獲逾千人參與

新世界發展 （00017） 旗下開放式創新平台Eureka Nova主辦的第三屆「1.5°C峰會──以科技定義未來十年」周一（11月13日）舉行，今屆1.5°C峰會獲43位嘉賓參與6場研討會及6場主題演講，會上展示36個氣候科技初創公司展位，並吸引1,000多名香港及海外人士登記出席網上和現場活動。

環境及生態局副局長黃淑嫻開幕典禮發言指出，極端天氣正成為全球的新常態，在香港，今年還經歷了超級颱風和百年一遇的暴雨，極端天氣情況下，要大大增加應對氣候變化方面的努力。

新世界集團總經理－科技創新黃振南表示，希望透過峰會的研討會，為社會各界提供一個能激發創新及思考以締造行動的平台，未來新世界集團將繼續透過Eureka Nova服務旗下生態圈和合作夥伴，加快推動具影響力的創新研發、培育初創企業並推動產品商業化，同時會與其他企業夥伴及持份者合作，為可持續發展生態圈創造協同效應。

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編輯：李哲毅

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