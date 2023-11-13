▲ 【業績｜零售股】新秀麗第三季純利增98% 收入9.6億美元

新秀麗 （01910） 公布，截至9月底止，第三季收入為9.6億美元，按年增加21.1%；經調整EBITDA達1.9億美元，按年增加44.7%；純利1.15億美元，按年增98.2%。新秀麗指出，收入增加主要受惠於休閒及商務旅遊的強勁復甦，令產品需求增加。

新秀麗第三季毛利率為59.6%，去年同期為55%，公司解釋，所有地區的毛利率均按年改善，同時毛利率最高的亞洲地區在總銷售淨額中的份額上升。

按地區劃分，亞洲銷售復甦步伐最爲明顯，收入按年增41.1%至3.7億美元，貢獻整體收入39%；北美洲、歐洲及拉丁美洲分別增9.8%、10.8%和21.2%。

若以品牌劃分，主品牌「新秀麗」收入5億美元，按年增加20.1%，佔總收入的52%；「Tumi」收入2.1億美元，上升29.3%，佔22.3%；「American Tourister」收入1.7億美元，增19.4%，佔18.2%。

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編輯：伍鍵文