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【業績｜阿里系】阿里影業中期轉賺4.64億人幣　明年不排除尋求外部財務資助拓業務

股市 20:47 2023/11/13

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【業績｜阿里系】阿里影業中期轉賺4.64億人幣　明年不排除尋求外部財務資助拓業務

阿里巴巴 （09988） 有份的阿里影業 （01060） 公布截至9月底止中期業績，期內營收26.15億元（人民幣，下同），按年增43.0%；純利4.64億元，去年同期蝕2231.9萬元；經調整EBITDA（息稅折舊攤銷前盈利）為4.61億元，按年增208.8%。阿里影業稱，文娛消費市場迅速復甦，期內參與37部電影的出品發行，票房成績理想。

阿里影業預期，明年會利用自身內部資源為業務計劃提供資金，但亦可能於合適機會出現時尋求外部財務資助。阿里影業透露，未來將繼續提高電影、劇集、現場演出等內容生產能力；擴大科技平台服務範圍，探索AIGC（生成式人工智能）等多種業務形態；擴大大麥在現場娛樂產業價值鏈的影響力，進一步鞏固規模優勢及競爭壁壘。

電影製作宣發貢獻增近3倍

業務分部收入方面，電影投資製作及宣發貢獻約12.70億元，按年增296.0%；電影票務及科技平台收入約5.58億元，按年增134.3%；劇集製作約1.39億元，按年跌71.2%；IP衍生品及創新業務約4.48億元，按年增41.0%。

阿里影業表示，其內容投資策略是，每年獲取更多投資與主宣發項目進行儲備，以覆蓋重要檔期和頭部項目，保證基礎收益率，並積極拓展合製與自製能力，形成具有高爆發力的高收益電影投資組合，持續增強投資及發行服務的核心能力，阿里影業稱，期內參與37部電影的出品和發行，其票房佔內地總票房比例接近60%，反映公司取得了高於行業的投資回報。

大麥收購進行中 故未併表

阿里影業9月宣布向母企阿里巴巴收購演出業務大麥，收購事項仍在進行，故仍未正式併表，不過，阿里影業表示，期內淘票票聯合大麥業務進一步優化「淘麥VIP」會員體系，另外，集團已與澳門地區影院簽訂合作協議，有助後續進軍更多其他地區的市場。

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編輯：李哲毅

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里影業（01060）
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