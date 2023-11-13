【ESG】證監會舉辦首屆可持續披露論壇　梁鳳儀：循序漸進採國際可持續企業滙報準則

▲ 證監會舉辦首屆可持續披露論壇 梁鳳儀：循序漸進採國際可持續企業匯報準則

國際可持續准則理事會（ISSB）在6月發布首批準則IFRS S1和IFRS S2，證監會行政總裁梁鳳儀最新表示，香港正採取務實和循序漸進的方針採納國際可持續企業滙報準則，在過程中，必須充分考慮本地的情況以及市場的準備程度及能力水平。

證監會周一（13日）舉辦首屆可持續披露論壇，聚焦於探討在本地推行國際可持續滙報和鑑證準則的益處及挑戰，旨在徵詢市場對發展香港可持續披露生態系統的意見，及提升業界在依照國際標準作出可持續滙報方面的準備程度及意識。

國際可持續準則理事會副主席Sue Lloyd指，理事會樂見香港聯交所以ISSB準則作為基礎，在提升上市公司可持續披露框架的相關工作取得進展，並期待綠色和可持續金融跨機構督導小組推進工作，為香港制訂採納國際財務報告可持續披露準則的全面路線圖。

是次論壇，共有超過200位來自金融業、上市公司和業界組織的領袖及香港、內地及亞太區的政策制定者出席。

▲ 可持續披露論壇

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編輯：伍鍵文