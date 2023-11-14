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【分析】馬可數字科技炒高52%　北水盡最後努力？

股市 06:30 2023/11/14

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【分析】馬可數字科技炒高52%　北水盡最後努力？

牽涉8月底「造市案」的馬可數字科技 （01942） 即市曾低見1.17元，創52周新低，再倒升51.6%，收報1.85元，成交14億元，成為第九大成交最活躍股份，大部份均為北水買賣成交，甚至比友邦 （01299） 、快手 （01024） 及比亞迪 （01211） 還要多，預期因為周五恒指公司公布季度檢討。

恒指公司將於本周五進行第三季度指數檢討，備受壓力的恒指公司，在證監會及廉署發布「造市案」後，仍堅持相關涉嫌股份按機制可納入恒生綜合指數，其重要性在於北水可參與買賣。

馬可數字科技於9月獲得北水買賣資格後，北水果然接貨，據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，北水於兩個月內持倉已高達49%，期內有9家券商清倉，將持股減至零。

馬可數字科技於11月7日發布通告，提及8月17日由間接非全資附屬公司中保科創的新聞，刺激股份的炒風，通告指「中保科創數字人民幣綜合技術服務平臺與工商銀行總行已成功實現系統對接。這實現了數字人民幣代發功能，不僅可以為保險行業提高了支付結算效率，同時還極大降低交易費用。再者，系統對接既為保險公司節約了成本，也為數幣運營機構開展數字人民幣代發業務積累了寶貴經驗。」

不過，恒指公司本周季度檢討，會否剔除馬可數字科技成為市場的焦點，按市值排名，馬可數字科技在急升52%後，市值增加至12億元，排名尾二，高於鼎豐集團汽車 （06878） 的4億元，因為鼎豐汽車市值今年以來低於20億元，仍保持在恒生綜合指數內，北水似乎仍在盡最後努力。

記者：譚志偉

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