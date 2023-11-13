【青姐話】港股未轉勢 好友須努力

01:00 恒指先降後升

02:25 恒指成份股估值極低

04:00 美國評級再下調

06:30 美股升至近月高位

08:35 利率水平持平利好股市

10:40 中國公布三頭馬車數據

12:40 港股尾市現異像

16:20 美國M2貨幣增長大跌

18:30 本周又迎美國赤字上限談判

21:05 香港拆息仍在高位

23:30 辨識高增長科技股前景

26:55 09988 阿里巴巴

29:00 01810 小米

31:20 01024 快手

32:20 00388 港交所

33:50 大量科技股本周公布業績兼習拜會

36:15 01801 信達生物

42:20 中國10月份社融數字公布

45:35 恒指守17710點低位

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