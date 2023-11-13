【旅遊股】縱橫遊9月底止中期轉賺63萬　旅行團收入增211倍至1.73億

▲ 【旅遊股】縱橫遊9月底止中期轉賺63萬 旅遊團收入增211倍至1.73億

縱橫遊 （08069） 公布，截至9月底止中期收益1.89億元，按年增794.2%；純利63.1萬元，去年同期蝕941.4萬元；持續經營業務溢利78.5萬元，去年同期蝕845萬元。

縱橫遊中期旅行團收益按年增加211.3倍至1.73億元，分部毛利增170.1倍至3200萬元；零售業務貢獻收益930.9萬元，按年少28.6%，分部毛損60萬元，去年同期140萬元。

縱橫遊表示，旅遊需求繼續表現韌性及持續的復甦，並引述據世界旅遊組織料今年國際旅客人數可能達到疫情前的95%水平，相信境外旅遊、旅遊及接待活動將在中期內反彈，超越疫情前的水平。

縱橫遊提到，今年四月復活節假期、七月及八月的及暑假高峰期經營的旅行團銷售表現良好。

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