【核廢水】資生堂股價瀉14%　全年利潤預測削42%、第3季核廢水排海影響中國銷售

日本美妝品牌資生堂（Shiseido）（日：4911）今（13日）股價跌逾14%，創下自2008年10月以來的最大盤中跌幅。資生堂上周五（10日）公布第三季財報，顯示日本在季內排放核處理水後，中國消費者需求放緩，該公司亦下調了今年全年銷售和利潤預測，最新預期今年淨銷售額9800億日圓，較先前預期降2%；核心營運利潤350億日圓（約2.3億美元），較先前預期降42%。

資生堂指，第3季同類淨銷售按年跌2%，而中國的同類淨銷售按年跌9%。季內，日本當地的中高價位產品銷售續有穩步復甦，美洲、歐洲、中東和非洲地區保持強勁勢頭，但中國和旅遊零售業表現疲弱，原因是零售商因更嚴格的法規而調整庫存，以及消費者因核處理水排放而減買日本產品，且日本的入境銷售亦低於預期。該公司並預計今年全年中國淨銷售為2470億日圓，按年降逾4%。

資生堂社長藤原憲太郎上周五在簡報會中表示，該公司認為核處理水排放的影響將持續到明年第一季度。

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編輯：胡學能