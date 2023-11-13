▲ 【大行看法】摩根資管：未來10至15年料六四股債組合回報仍達7% 短綫續對環球股票正面

鑑於宏觀環境不斷變化，摩根資產管理在《2024年長期資本市場假設》表示，60/40美元股債組合在未來10至15年的預測年回報為7%，若加入25%的另類資產配置能夠將60/40股債策略的預期回報率提高60個基點，並能抵禦通脹的衝擊。

短綫而言，摩根資產管理亞太首席市場策略師許長泰指，美國加息周期迎來尾聲，債息在明年將會回落，從歷史而言，這是股市一個好的起點，故對環球股票仍持正面看法。中國股市方面，他認為， 經齊不會是急劇復甦，主因房地產市場及固定投資緩慢復甦，但也同時顯示對中港股市的整體方向還是好的，只是不一定會跑贏美國，故投資中資股要更揀擇。

調低中國長期經濟增長預測

摩根資管調高未來10年至15年成熟經濟市場的實際GDP增長預測至1.6%，主因人工智能的迅速發展提高了生產力。然而，該行則調低了部份新興市場及中國的長期經濟增長預測。許長泰表示，雖然預期明年中國GDP增長可以達4.5%至5%，但隨中國經濟變得成熟，來自勞動供應的貢獻將會逐步回落，令經濟擴張持續減慢，故預期中國未來10年至15年的實際GDP增長為3.8%。

摩根資產管理全球多元資產策略師盛楠認為，除中國外的新興市場股票基本因素更為有利，但從估值角度而言，預測人民幣長遠將逐漸升值，中國股票仍具吸引力。

許長泰認為，現時全球央行的目的是將實際利率至少維持在零以上，因為當實際利率為負面時，創造了許多問題，令企業質素變差。從政策制定的角度來看，央行確實希望回到正的實際利率，以便資本成本在規範公司和資產市場方面發揮作用。

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編輯：袁諾曦