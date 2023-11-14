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【WhatsApp新功能】WhatsApp推出「語音對話」功能　大型群組可率先採用

科技 08:00 2023/11/14

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WhatsApp宣布，全球各地陸續推出「語音對話」功能，其中擁有33名成員或以上的大型群組，將可率先使用。（WhatsApp資料圖片）

WhatsApp早前已外洩過蛛絲馬跡，正在公測Beta版本測試以群組「語音聊天」（voice chat）的功能，即類似Discord的群組廣播聊天。而在近日，WhatsApp終於正式宣布，全球各地陸續推出「語音對話」功能，其中擁有33名成員或以上的大型群組，將可率先使用。

【WhatsApp新功能】WhatsApp多重帳戶登入功能即將登場　一鍵即可切換帳戶

【WhatsApp騙案】WhatsApp新騙案湧現　即check網址、電郵、電話是否可疑（附連結）

WhatsApp表示，全新「語音對話」與「群組語音通話」的不同之處，主要是當用戶開始「語音對話」後，其他群組成員會收到推送通知而非來電，並可選擇加入，這樣可避免打擾到正忙於處理其他事情的成員。

用戶可在對話的頂部即時選擇各項設定，包括：取消靜音、自行掛斷電話或在毋需離開「語音對話」的情況下於群組內傳送訊息。該企也強調，WhatsApp均以預設的端對端加密技術確保用戶的訊息、語音訊息、通話內容等受到保護，確保對話內容不會落入他人手中。

【WhatsApp新功能】WhatsApp Business將推「流程」功能　驗證商家身份保障用戶

責任編輯：曾曉汶

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