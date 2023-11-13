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卡梅倫重返英國政府 接任成外相

環球政治 18:18 2023/11/13

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英國前首相卡梅倫（David Cameron）令人意外地重返英國政府，接替改任內政大臣的祁湛明（James Cleverly）成為新任外相。卡梅倫將接受上議員一職，重新加入內閣。

英內政大臣柏斐文被辭退 曾批警處理撐巴示威不公 【下一頁】

首相府發言人表示，首相辛偉誠（Rishi Sunak）已邀請卡梅倫再次進入內閣，擔任外交大臣一職。原任外相的祁湛明則接替柏斐文（Suella Braverman）成為內政大臣。發言人確認，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）繼續留任。

卡梅倫於2016年脫歐公投失利後宣布辭任首相，同年9月更辭去國會議員一職。卡梅倫如要重返政府，首相府將安排卡梅倫成為上議員。卡梅倫據報早在2018年時便透露，有意重返內閣，希望出任外相一職。

英國續爭海外醫生人才 培訓計劃料多年後始收效 【下一頁】

英國媒體分析估計，辛偉誠安排卡梅倫擔任外相希望安撫保守黨內溫和派，但此舉勢觸怒黨內右翼。分析預料辛偉誠將承擔風險，希望挽救政治前景。

今次亦是自1970年代後，再次有前首相進入現任政府內閣。1963年至64年曾短暫拜相的杜嘉菱（Alec Douglas-Home），獲同屬保守黨的希思（Edward Heath）委任成為外相。

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責任編輯：吳漢培

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