▲ 【外資減持】新加坡淡馬錫連接沽中資醫藥生科股 上周減持藥明康德1072萬A股、和譽4141萬股

新加坡主權財富基金淡馬錫控股（Temasek Holdings）連日沽出中資背景醫藥生科股，聯交所披露，淡馬錫11月8日至10日（上周三至上周五）期間沽出和譽 - B （02256） 約1132.70萬股，持股量7.51%降至5.9%，即4140.75萬股，若以期間平均價3.61元計，貨值1.49億元。

由於淡馬錫分數次減持和譽股份，故只披露了涉及跨越7%及6%完整百分比的交易作價，包括淡馬錫在上周三以每股3.25元沽437.6萬股，套現1422萬元，7.51%降至6.89%，以及在上周五以每股3.7455元沽95.1萬股，套現356萬，持股量由6.03%降至5.9%。

此外，藥明康德 （02359） （滬：603259）發公告指，淡馬錫旗下Summer Bloom Investments在11月2日至9日期間，減持約1072.27萬A股，每股作價介乎85.12至92.57元人民幣，若以區間中間價88.845元計，減持貨值9.53億元人民幣。

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