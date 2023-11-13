香港人壽保險經理協會（GAMAHK） 保險界年度盛事-慈善籃球賽 2023 圓滿落幕 

▲ GAMAHK 會長詹瑞欽(左六)、GAMAHK 慈善基金會主席黃永棣(右七)，聯同 受惠機構「香港天使綜合症基金會」創辦人陳頌慈先生(右一)，及一眾贊助公司代表主 持開球儀式。

保險業界的年度盛事《GAMAHK慈善籃球賽 2023》於國際級「籃球聖地」- 灣仔修頓場館，圓滿落幕，各組別賽事的冠亞季軍順利誕生，齊齊展現了最亮麗的團隊精神，並以汗水和熱血交織，喚起大眾對弱勢社群的關注和支援。

▲ 男子盃賽冠軍爭奪戰競爭激烈，雙方勢軍力敵。

是次活動由GAMAHK舉辦，至今已超逾10個年頭。今年比賽繼續採用聯賽形式，由8月中旬開始至今歷時近3個月，進行共36場男子隊及女子隊之激烈賽事。日前於灣仔修頓場館上演終極總決賽，各球員無不全力以赴，令席上觀眾歡呼聲此起彼落，掌聲雷動。

在YF Life對 Prudential 的盃賽爭奪戰中，雙方勢軍力敵，爭持激烈，令全場觀眾熱血沸騰，最終由上屆冠軍YF Life蟬聯，奪得男子五人籃球賽盃賽冠軍殊榮。至於其他獎項殊榮，請參見附表一。

▲ GAMAHK 會長詹瑞欽(左)與 GAMAHK 慈善基金會主席黃永棣(右)代表致送捐 贈支票，予受惠機構「香港天使綜合症基金會」項目總監鄭維德先生。

今次活動支持機構「GAMAHK慈善基金會」與GAMAHK，一同於頒獎禮上向受惠機構「香港天使綜合症基金會」代表，致送捐贈支票，以支持「天使綜合症基金會」的運作，為中港台的「天使綜合症」家庭提供支援。希望藉此能引起社會對「天使綜合症」的認識及關注。

巾幗不讓鬚眉，女子三人籃球賽亦激戰連場，最終由Prudential以6場連勝的彪炳戰績，摘下2023年度女子三人籃球賽組冠軍！

活動圓滿舉行，實在有賴贊助公司，以及業界籃球精英踴躍參與及協助。大會再次藉此機會感謝各贊助公司的慷慨解囊及鼎力支持。

附表一：比賽賽果

男子五人籃球賽盃賽

冠軍：YF Life Insurance International Limited

亞軍：Prudential Hong Kong Limited

季軍：Sun Life Hong Kong Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability)

殿軍：China Life Insurance (Overseas) Company Limited

▲ 男子五人籃球賽盃賽冠軍

男子五人籃球賽碗賽

冠軍：Manulife (International) Limited

亞軍：AIA International Limited

季軍：FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited

▲ 男子五人籃球賽碗賽冠軍

男子五人籃球賽碟賽

冠軍：AXA China Region Insurance Company Limited

亞軍：FTLife Insurance Company Limited

季軍：BOC Group Life Assurance Company Limited

▲ 男子五人籃球賽碟賽冠軍

女子三人籃球賽

冠軍：Prudential Hong Kong Limited

亞軍：FTLife Insurance Company Limited

季軍：Manulife (International) Limited

殿軍：BOC Group Life Assurance Company Limited

優異：AIA International Limited

▲ 女子三人籃球賽冠軍

香港人壽保險經理協會宗旨：

於一九九四年成立，乃本港目前唯一代表人壽保險經理的專業組織，成立宗旨是藉舉辦培訓課程及工作坊，提升經理們在招募、培訓、督導及激勵下線等各方面的專業管理水平。多年來致力維持業界專業形象，在貢獻業界方面不遺餘力，讓協會獲得廣泛認同及肯定。此外，協會每年舉辦大型研討會及國際榮譽獎項頒獎典禮，分別透過邀請業界與非業界先驅分享寶貴的成功經驗，以及表揚取得傑出成就的業內精英，務求為同業及保險公司提供分享和融合發展理念的平台，共同提升業內專業水平和地位。

更多有關香港人壽保險經理協會 GAMAHK 的背景，請參考: http://www.gama.com.hk



（特約）