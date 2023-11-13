香港人壽保險經理協會（GAMAHK） 保險界年度盛事-慈善籃球賽 2023 圓滿落幕 

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保險業界的年度盛事《GAMAHK慈善籃球賽 2023》於國際級「籃球聖地」- 灣仔修頓場館，圓滿落幕，各組別賽事的冠亞季軍順利誕生，齊齊展現了最亮麗的團隊精神，並以汗水和熱血交織，喚起大眾對弱勢社群的關注和支援。
是次活動由GAMAHK舉辦，至今已超逾10個年頭。今年比賽繼續採用聯賽形式，由8月中旬開始至今歷時近3個月，進行共36場男子隊及女子隊之激烈賽事。日前於灣仔修頓場館上演終極總決賽，各球員無不全力以赴，令席上觀眾歡呼聲此起彼落，掌聲雷動。
在YF Life對 Prudential 的盃賽爭奪戰中，雙方勢軍力敵，爭持激烈，令全場觀眾熱血沸騰，最終由上屆冠軍YF Life蟬聯，奪得男子五人籃球賽盃賽冠軍殊榮。至於其他獎項殊榮，請參見附表一。
今次活動支持機構「GAMAHK慈善基金會」與GAMAHK，一同於頒獎禮上向受惠機構「香港天使綜合症基金會」代表，致送捐贈支票，以支持「天使綜合症基金會」的運作，為中港台的「天使綜合症」家庭提供支援。希望藉此能引起社會對「天使綜合症」的認識及關注。
巾幗不讓鬚眉，女子三人籃球賽亦激戰連場，最終由Prudential以6場連勝的彪炳戰績，摘下2023年度女子三人籃球賽組冠軍！
活動圓滿舉行，實在有賴贊助公司，以及業界籃球精英踴躍參與及協助。大會再次藉此機會感謝各贊助公司的慷慨解囊及鼎力支持。
附表一：比賽賽果
男子五人籃球賽盃賽
冠軍：YF Life Insurance International Limited
亞軍：Prudential Hong Kong Limited
季軍：Sun Life Hong Kong Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability)
殿軍：China Life Insurance (Overseas) Company Limited
男子五人籃球賽碗賽
冠軍：Manulife (International) Limited
亞軍：AIA International Limited
季軍：FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited
男子五人籃球賽碟賽
冠軍：AXA China Region Insurance Company Limited
亞軍：FTLife Insurance Company Limited
季軍：BOC Group Life Assurance Company Limited
女子三人籃球賽
冠軍：Prudential Hong Kong Limited
亞軍：FTLife Insurance Company Limited
季軍：Manulife (International) Limited
殿軍：BOC Group Life Assurance Company Limited
優異：AIA International Limited
香港人壽保險經理協會宗旨：
於一九九四年成立，乃本港目前唯一代表人壽保險經理的專業組織，成立宗旨是藉舉辦培訓課程及工作坊，提升經理們在招募、培訓、督導及激勵下線等各方面的專業管理水平。多年來致力維持業界專業形象，在貢獻業界方面不遺餘力，讓協會獲得廣泛認同及肯定。此外，協會每年舉辦大型研討會及國際榮譽獎項頒獎典禮，分別透過邀請業界與非業界先驅分享寶貴的成功經驗，以及表揚取得傑出成就的業內精英，務求為同業及保險公司提供分享和融合發展理念的平台，共同提升業內專業水平和地位。
更多有關香港人壽保險經理協會 GAMAHK 的背景，請參考: http://www.gama.com.hk
（特約）