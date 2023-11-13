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【機票優惠】65歲或以上人士可「兩蚊搭飛機」　香港快運新推快閃推廣

Hot Talk 18:04 2023/11/13

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【機票優惠】65歲或以上人士可「兩蚊搭飛機」　香港快運新推快閃推廣

國泰航空 （00293） 旗下低成本航空—香港快運（HK Express）宣布，從11月15日上午10：00至11月19日晚上11：59期間，為65歲或以上香港或澳門居民，推出優惠訂購優惠，每張機票低至兩元。香港快運表示，最新優惠是為了響應一年一度的「長者日」。

香港快運表示，長者優惠適用於亞洲8個航點，當中來往寧波及河內的單程機票為兩元起，而來往台北、高雄、台中、曼谷、清邁及峴港的指定航班單程機票亦只由港幣65元起。出發日期為於2023年11月23日至2024年3月31日期間出發。

香港快運補充，票價不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費。另外，使用優惠的乘客可付188元，購入寄艙行李限額20公斤。

香港快運長者日優惠訂購網站（僅在優惠期內運作）

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編輯：麥德銘

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