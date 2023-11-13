印尼總統訪美 傳雙方將洽電動車礦產交易

《路透》引述消息人士報道，美國和印尼周一將討論如何推進潛在的礦產合作關系，以刺激電動車（EV）電池金屬鎳的貿易。

印尼總統Joko Widodo將訪問白宮，與美國總統拜登（Joe Biden）會面，雙方將討論下一步就該夥伴關系進行正式談判的事宜。拜登政府對印尼的環境、社會和治理標準表示關注，並計劃研究如何達成一項協議。此外，還計劃與美國立法者和勞工團體進行磋商。

印尼擁有世界上最大的鎳礦儲量，渴望利用其豐富的鎳儲量發展電動車供應鏈。然而，該國的鎳礦開採與森林砍伐和水污染有關。拜登政府的目標是確保印尼潛在的鎳供應對環境的影響最小。美國政府要求電動車電池中使用的關鍵礦物必須在北美或自由貿易夥伴國生產或組裝，這樣的電動車才有資格獲得稅收抵免。印尼與美國沒有自由貿易協定。

盡管仍有大量工作要做，但兩國之間的討論被認為是大有希望的。

據估計，2022年全球鎳產業的市場價值將達到335億美元，但目前市場供過於求。美國國內沒有鎳礦和冶煉廠，但希望在電動車製造領域處於領先地位，並已為美國北達科他州的一家鎳加工廠提供資金。然而，美國國內採礦項目一直遭到反對，一些人認為政府應優先批准國內項目，而不是尋求國際供應。

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