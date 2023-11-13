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歐央行：歐元區不應放鬆銀行緩衝措施 料明年經濟復甦輕微

環球政經 16:00 2023/11/13

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歐洲央行（ECB）副行長Luis de Guindos表示，歐元區的經濟增長預計在短期內將繼續疲軟，服務業和勞動力市場將出現疲軟跡象。

不過，他敦促歐元區國家不要為減輕痛苦而隨意釋放銀行緩衝資金。

該集團的一些國家已經實施了反周期緩衝措施，要求貸款人在經濟形勢較好時預留更多資本，以便在經濟周期轉向時釋放。De Guindos認為，應保留可釋放的緩衝資本，以防銀行業狀況惡化。

De Guindos強調了對歐元區經濟停滯的擔憂，歐元區經濟全年幾乎沒有增長。他預計，明年的任何復甦都將是輕微的，增長率將低於1%。工業活動的疲軟也蔓延到了服務業，進一步加劇了經濟前景的低迷。就連一直是經濟亮點的勞動力市場也開始出現疲軟跡象，加劇了經濟的痛苦。

歐洲央行一直試圖通過連續10次加息將通脹率推回到2%的目標。雖然目前通脹率低於3%，但De Guindos預計未來幾個月通脹率將反彈走高，不過中期內整體通縮趨勢可能會持續。

歐洲央行將在12月重新評估通脹前景和所需的政策行動，De Guindos強調，利率長期保持在當前水平將對削減通脹起到實質性作用。

延伸閲讀：曉柏峰首批100伙折實每呎17602元 恒地林達民：預期新盤樓價再下行空間不大【下一頁

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撰文 : 林斯凱

經濟 加息 歐洲央行 通脹 歐元

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