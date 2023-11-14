【零售大數據】市場調查新方式　東京吉祥寺新增免費自販機

日本是自動販賣機的大國，相信不少人都用過。但最近日本的百貨公司就出現免費商品自販機，只需付出一點時間和填寫資料就能免費得到商品，原來背後是日本市場調查的新方式。

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位於東京吉祥寺附近的東急百貨商店，10月開始就新設了自動販賣機，但就沒有投幣口，也沒有插入紙幣或硬幣的插槽，如果以為只接受非現金交易就錯了，因為實際上它並不販賣商品，而是完全不收錢就能得到，因為機器內的商品都是免費贈送的。自販機名為「能得到的自販機」（もらえる自販機），意思就是你能得到內裏的商品，連1日圓都不用付。

先答問卷、後取產品

想要得到商品，只要使用LINE手機程式加了該公司的帳號，就能查看機器內庫存的商品，選擇後就將產品代碼發送到該帳戶，其後該帳戶會向你回覆一個簡短調查的網址連結，填寫完畢後將獲得一個二維碼。打開手機螢幕上的二維碼，將其拿到自販機的掃描器掃描，它就會送出你想要的商品，而且完全免費。

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能如此慷慨當然有原因，背後實際是在進行商品的市場調查。市調公司Sukima Design Lab會把客戶的商品放到機器裡，再調查消費者對不同商品的興趣和潛在客戶的需求，並透過將自販機內建的AI攝影機與SNS鏈接，可以收集用戶的性別、年齡、產品需求等資訊。目前的客戶是一家美容美髮公司，提供的正是該公司洗髮精、護髮素、面膜等產品的樣本。透過送出樣本和填寫問卷的方式，從而得到潛在消費者的數據。

Sukima Design Lab表示，對於提供樣品產品的公司來說，「優點是有效地收集數據，同時降低成本」。過往要在商場或商店街進行類似面對面的促銷活動需要很多人力成本，如果採用在報紙雜誌應募的方式又需要花太多郵遞時間，對方收到樣本時也許已經不再感興趣。而透過這種方式，就能在即時取得問卷答案的同時，即時送出樣本給參加者，而且毋須考慮人力成本等問題，在最低成本的同時也能滿足到消費者和商家的需求。

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責任編輯：李智賢

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