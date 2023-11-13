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【退出市場】Fitbit撤離30個市場　暫停販售產品　包含香港、南韓

科技 18:12 2023/11/13

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Fitbit已經撤離亞洲、南美洲以及歐洲近30個市場，包括：香港、南韓、馬來西亞、捷克、立陶宛、波蘭等。

Google於2021年收購曾是世界五大智能穿戴品牌之一的Fitbit。雖然當時號稱Fitbit會繼續以獨立名義運作，但隨著Google自家穿戴設備Pixel Watch愈趨成熟，Google亦逐步介入其中。近日有外媒發現，Fitbit已經撤離亞洲、南美洲以及歐洲近30個市場，包括：香港、南韓、馬來西亞、捷克、立陶宛、波蘭等。

【Google用戶注意】Google下月起　刪除閒置兩年用戶（附解決方法）

【AI競賽】Google AI搜尋生成體驗擴展至120多個地區　香港依然冇份？

外媒Android authority及9To5google報道均提及，Fitbit已經離開30個市場，並且不在於當地販售相關產品，當中包括香港、韓國、馬來西亞、墨西哥等，目前只有23個地區持續販售Fitbit裝置，如台灣、日本、新加坡及印度等。

Google其後證實，此舉是為了調整硬體產品組合，希望能更接近Pixel產品在各地的上市安排。該企也強調，承諾現時Fitbit的售後服務、產品支援不會有變動，現有裝置用戶依舊能獲得安全性更新。

【Google】Google擬投資Character.AI　或以可轉債方式進行

責任編輯：曾曉汶

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