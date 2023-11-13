▲ 【Sushiro】香港壽司郎上財年營收234億日圓、EBITDA狂增6成 明年9月底前再開11店

壽司郎Sushiro母企Food and Life Company（日：3563）近日公布截至9月底的2023年業績。期內，集團總營收3018億日圓，按年增7%；純利78.99億日圓，按年增119%。當中，香港壽司郎及居酒屋「杉玉SUGIDAMA」共貢獻營收233.67億日圓，按年增67%，香港區EBITDA達48.21億日圓，按年增60%。

以集團年內EBITDA 共256.59億日圓計，香港區EBITDA貢獻佔比達19%。集團至9月底，在全球有1123間店鋪。

計劃未來3年在香港累增27間分店

Food and Life Company目前在港營運25間壽司郎及3間居酒屋杉玉。公司表示，隨著著疫情後經濟復甦，積極在台灣及香港不斷開設新店，2023財年海外業務營收及利潤大幅成長，有意在2024財年（即2024年9月底前）將香港分店增至36間，2026財年（即2026年9月底前）增至52間。

不過集團提到，香港人口減少及侵蝕效應（Cannibalization），平均每間分店收入將會降低，但公司正在維持其盈利結構，會彷效其日本節省勞力商店模式來確保生產力，繼續提供有吸引力的產品和價格以增加回頭客。

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編輯：李哲毅